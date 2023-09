BMW Scraps Subscription Fee for Heated Car Seats

By

BMW tau txiav txim siab tshem tawm cov kev tsis sib haum xeeb ntawm tus nqi them rau cov rooj zaum hauv tsheb uas ua rau muaj kev kub ntxhov ntawm cov neeg siv khoom xyoo tas los. Lub German automaker ntsib kev tsis txaus siab thaum nws qhia txog tus nqi txhua hli ntawm $ 18 rau cov rooj zaum rhuab, qhov tshwj xeeb uas yav tas los xav tau raws li tus qauv. Qhov kev txav no tau ua rau cov zej zog ntawm cov neeg nyiag nkas muab lawv cov kev pabcuam los qhib qhov tshwj xeeb rau cov tsis kam them nyiaj ntxiv.

Thaum cov neeg tsav tsheb hauv Asmeskas tsis cuam tshuam los ntawm kev tso npe-tsuas yog kev xaiv, BMW cov tswv hauv lub teb chaws Yelemees, UK, thiab lwm lub tebchaws yuav tsum txiav txim siab seb puas yuav them nyiaj ntxiv rau cov rooj zaum rhuab. Txawm li cas los xij, hauv kev sib tham tsis ntev los no nrog Autocar, BMW tus thawj coj ntawm kev muag khoom thiab kev lag luam, Pieter Nota, tshaj tawm tias cov rooj zaum rhuab tam sim no tuaj yeem yuav lossis tsis kam ntawm qhov kev yuav khoom.

Nota tau piav qhia tias qhov kev txiav txim siab rho tawm tus nqi yuav khoom yog tsav los ntawm cov neeg siv tsawg thiab kev nkag siab ntawm cov neeg siv khoom. "Cov tib neeg xav tias lawv tau them ob npaug, uas yog qhov tseeb tsis muaj tseeb, tab sis kev nkag siab yog qhov tseeb," Nota hais. Nws tau lees paub tias thaum BMW xav muab kev pabcuam ntxiv los ntawm kev muab cov kev xaiv los qhib lub rooj zaum tom qab, nws tsis zoo rau cov neeg siv khoom.

Qhov kev tsis sib haum xeeb tau ua rau muaj kev xav ntau dua thaum ob tus neeg tsim cai lij choj Asmeskas, Paul Moriarty thiab Joe Danielsen, tau qhia txog lawv qhov kev txhawj xeeb thiab txiav txim siab txwv txoj kev coj ua. Lawv tau sib cav hais tias cov tuam txhab tsheb yuav tsum tsis txhob them cov neeg siv khoom tus nqi them rau cov yam ntxwv uas twb tau teeb tsa hauv lub tsheb thaum lub sijhawm muag. Moriarty thiab Danielsen ntseeg cov kev coj ua lag luam no feem ntau tau txais txiaj ntsig los ua kom cov neeg tau txais txiaj ntsig thiab tsom mus tiv thaiv cov neeg siv khoom los ntawm kev nce nqi.

Zuag qhia tag nrho, BMW qhov kev txiav txim siab los tshem tawm cov nqi ntawm lub rooj zaum rhuab yog qhov kev txav mus los zoo uas hais txog cov neeg siv khoom tawm tswv yim thiab ua kom cov txheej txheem kev yuav khoom ntau dua rau nws cov tsheb.

Qhov chaw:

- Tus nqi them nqi rau BMW Scraps rau cov rooj zaum hauv tsheb, Autocar