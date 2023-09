BGMI Ancient Mummy Teeb Crate thiab txhiv Codes rau lub Cuaj Hli 8: Txhua Yam Koj Yuav Tsum Paub

By

Battlegrounds Mobile Is Nrias teb (BGMI) tau dhau los ua ib qho kev ua si nrov tshaj plaws hauv Is Nrias teb, nyiam cov neeg ua si rau cov sij hawm kawg. Txawm hais tias nws qhov kev txwv tsis ntev los no thiab rov qab los tom ntej, qhov kev ua si tseem nyiam cov kiv cua uas muaj siab ntseeg. Nrog rau ntau yam hloov tshiab thiab ntxiv, BGMI tau hloov kho tas li kom cov neeg ua si koom nrog.

Ib qho ntawm cov kev hloov pauv tsis ntev los no hauv BGMI yog kev koom ua ke ntawm cricketer Hardik Pandya lub suab thiab tshaj tawm ntawm tus neeg ua yeeb yam Ranveer Singh ua tus thawj coj ntawm BGMI Is Nrias teb. Tsis tas li ntawd, qhov kev ua si tau qhia txog Ancient Mummy Set Crate tshiab uas muaj txiaj ntsig zoo hauv kev ua si.

Tus nom BGMI Instagram tuav tau tshaj tawm cov vis dis aus uas muaj Mummy crate, ua rau muaj kev txaus siab ntau ntawm cov players. Cov ntawv tshaj tawm qhia tias Ancient Power Crate tuaj yeem qhib rau tsuas yog 18 UC (hauv-kev ua si txiaj) thiab muab lub sijhawm kom tau txais epic emotes thiab teeb tsa.

Rau cov neeg ua si tab tom nrhiav kom tau txais txiaj ntsig hauv kev ua si xws li phom tawv, ris tsho hnav, riam phom, tsheb, thiab ntau dua dawb, BGMI tau tso tawm cov lej txhiv. Cov lej no tuaj yeem siv tau thaum lub sijhawm txwv 12-teev los qhib ntau yam khoom plig tshiab.

Nov yog BGMI txhiv cov lej rau lub Cuaj Hlis 8:

- BTOQZHZ8CQ - Tshiab!

- TQIZBZ76F - Tsheb daim tawv nqaij

- 5FG10D33 - Falcon thiab Dawb Emotes

- GPHZDBTFZM24U - UMP9 Daim tawv nqaij

- KARZBZYTR - Cov Khaub Ncaws Dawb

– JJCZCDZJ9U – Golden Pan

- UKUZBZGWF - Dawb Hluav Taws Xob

- TIFZBHZK4A - Hnav khaub ncaws dawb

- RNUZBZ9QQ - AKM Glacier daim tawv nqaij

- PGHZDBTFZ95U - M416 Daim tawv nqaij

- R89FPLM9S - Tus khub

- BMTCZBZMFS - Zoo nkauj hauv Paj yeeb teeb thiab Zoo nkauj hauv Paj yeeb Headpiece

– TQIZBz76F – 3 Free Motorcycle

- BMTFZBZQNC - Dawb Drifter Teeb

- SD14G84FCC - Daim tawv nqaij dawb rau KAR98 Sniper Phom

Txhawm rau txhiv cov lej no thiab thov koj cov khoom plig, ua raws cov kauj ruam no:

1. Mus saib lub vev xaib official BGMI thiab sau koj tus lej cim BGMI.

2. Muab cov lej txhiv rau hauv qhov chaw muab khoom plig rau hauv kev ua si.

3. Nkag mus rau captcha / pov thawj code, thiab nyem rau ntawm xa.

4. Thaum cov txheej txheem tiav lawm, koj tuaj yeem sau koj cov khoom plig txhiv tau los ntawm kev xa ntawv hauv kev ua si.

Nyob twj ywm mloog kom paub ntau ntxiv thiab cov lej los ntawm BGMI raws li kev sib tw ua kom sov nrog kev rov qab los ntawm Garena Free Fire.

Cov Ntsiab Lus:

- BGMI: Cov ntawv luv rau Battlegrounds Mobile Is Nrias teb, kev ua si nrov hauv xov tooj hauv Is Nrias teb.

- UC: Cov txiaj ntsig hauv kev ua si siv hauv BGMI.

- Txau cov lej: Cov lej tshwj xeeb uas tuaj yeem nkag rau hauv qhov kev ua si kom txhiv cov khoom plig hauv kev ua si.

- Epic emotes thiab teeb tsa: Tshwj xeeb emotes thiab outfits nrog tshwj xeeb cuam tshuam thiab tsim.

- Phom tawv: Customizable tshwm sim rau hauv-kev ua si riam phom.

- Cov Khaub Ncaws: Cov khaub ncaws cov khoom uas tuaj yeem hnav los ntawm cov cim ua si.

- Tsheb: Cov tsheb hauv kev ua si siv rau kev thauj mus los.

- Tus khub: Ib tus cwj pwm tsis tuaj yeem ua si uas nrog tus neeg ua si cim.

- Crates: Cov khoom hauv-kev ua si uas muaj cov khoom plig randomized.

Qhov chaw:

- BGMI official lub vev xaib

- BGMI Instagram kov