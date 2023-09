Tsawg tshaj li ib nrab ntawm Australians muaj 5G xov tooj, raws li kev tshawb fawb

By

Raws li kev tshawb fawb tsis ntev los no tau ua los ntawm tus nqi sib piv lub vev xaib Finder, tsuas yog 46% ntawm cov neeg Australia uas siv lub xov tooj ntawm tes muaj lub cuab yeej uas muaj peev xwm khaws tau 5G txuas. Qhov kev tshawb pom no yog los ntawm Consumer Sentiment Tracker, qhov kev tshawb fawb nyob ntawm ntau dua 53,000 Australians. Daim ntawv ntsuam xyuas kuj tau qhia tias 24% ntawm cov neeg teb tsis xav tau 5G kev pab them nqi, thaum 8% lees paub tias tsis paub tias 5G yog dab tsi. Txawm li cas los xij, 22% ntawm cov neeg koom tau qhia txog kev xav hloov mus rau 5G xov tooj yav tom ntej.

Tsis tas li ntawd, kev tshawb fawb los ntawm lub sijhawm thaum 3G tes hauj lwm tau ze rau qhov kawg. Cov tuam txhab lag luam loj hauv Australia, xws li Vodafone, Telstra, thiab Optus, tau tshaj tawm cov phiaj xwm kaw lawv cov 3G tes hauj lwm thiab rov kho cov thev naus laus zis los txhim kho lawv cov tshiab 4G thiab 5G tes hauj lwm. Vodafone tau teem sijhawm kaw nws lub 3G network los ntawm Lub Kaum Ob Hlis 15, tom qab ntawd Telstra thaum Lub Rau Hli 2024 thiab Optus hauv lub Cuaj Hli 2024.

Cov kws tshaj lij qhia tias cov tib neeg uas muaj cov cuab yeej qub yuav tsum tau hloov kho sai sai lossis pheej hmoo poob kev sib txuas. Qhov no suav nrog cov tswv iPhone, raws li cov qauv ua ntej tshaj iPhone 6 tsuas yog nkag mus rau 3G, uas yuav tsis muaj kev txhawb nqa rau xyoo tom ntej. Kev kaw 3G tseem yuav cuam tshuam rau cov khoom siv tsis yog hauv xov tooj, xws li kev ruaj ntseg tshuab, tswb kho mob, EFTPOS tshuab, thiab qee lub tsheb 'cov chaw taws teeb pib. Nws raug qhia rau cov tib neeg uas tso siab rau cov cuab yeej no los xyuas nrog lawv cov tuam txhab lossis cov chaw muab kev pabcuam hauv lub network los txiav txim seb lawv puas yuav cuam tshuam.

Txawm li cas los xij, cov neeg uas tau yuav lawv lub xov tooj ntawm tes hauv ob peb xyoos dhau los tsis tas yuav txhawj xeeb, txawm tias lawv cov khoom siv tsis txhawb 5G, lawv yuav tsis cuam tshuam los ntawm 3G kaw. Cov tes hauj lwm txawb feem ntau tau hloov kho dua tshiab txhua xyoo kaum xyoo los yog li ntawd, nrog rau cov tes hauj lwm qub raug txiav tawm. 5G, tiam thib tsib ntawm cov xov tooj ntawm tes, tau tshaj tawm thawj zaug hauv xyoo 2019, thiab nws xav tias 6G yuav raug qhia los ntawm qhov kawg ntawm kaum xyoo.

Zuag qhia tag nrho, kev tshawb fawb qhia txog thaj chaw tam sim no ntawm kev sib txuas xov tooj ntawm tes hauv Australia, nrog tsawg dua ib nrab ntawm cov pej xeem siv 5G xov tooj. Raws li kev siv thev naus laus zis, nws dhau los ua qhov tseem ceeb rau cov tib neeg kom lawv cov cuab yeej hloov kho tshiab kom ntseeg tau tias tsis muaj kev cuam tshuam kev sib txuas thiab nkag mus rau cov peev txheej tshiab tshaj plaws.

