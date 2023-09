Lub tsev qiv ntawv Augusta County muaj cov chav kawm kev paub txog txuj ci

By

Lub tsev qiv ntawv Augusta County hauv Fishersville, Virginia, yuav muab cov chav kawm paub kev paub txog lub caij nplooj zeeg no los pab rau cov neeg ntawm txhua qib kev txawj. Hauv kev ua lag luam virtual niaj hnub no, muaj kev xav tau ntau ntxiv rau cov kev txawj nyeem ntawv digital los xyuas kom cov tib neeg tau nruab nrog cov txuj ci thev naus laus zis tsim nyog. Cov kev txawj no muaj los ntawm cov haujlwm yooj yim xws li xa email mus rau kev tiv thaiv tus kheej los ntawm cyber scams thiab phishing sim.

Nrog kev txhawb nqa ntawm AT&T nyiaj pab, lub tsev qiv ntawv Augusta County lub hom phiaj los koom tes nrog cov zej zog kom muaj kev paub txog digital thiab kev txawj tshwj xeeb. Rachael Phillips, tus thawj coj saib xyuas kev pabcuam neeg laus ntawm lub tsev qiv ntawv, hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev nyeem ntawv digital hauv lub neej niaj hnub no. Yog tias tsis muaj cov txuj ci no, cov tib neeg tuaj yeem poob qab hauv kev ua lag luam thiab tawm tsam nrog kev ua ub no niaj hnub hauv lub ntiaj teb kev siv tshuab.

Cov chav kawm uas muab los ntawm Augusta County Library yuav pub dawb, tab sis qhov chaw yuav raug txwv. Phillips txhawb kom txhua tus neeg xav tuaj koom tuaj xyuas lub tsev qiv ntawv lub vev xaib lossis hu rau teem sijhawm. Cov chav kawm yuav tsom mus rau cybersecurity hauv paus, kev taw qhia rau cov khoom siv xws li Android thiab Apple cov cuab yeej, thiab tsim cov txuj ci tseem ceeb ntawm kev paub txog kev paub txog digital.

Cov chav kawm no muaj txiaj ntsig tshwj xeeb rau cov neeg laus thiab cov neeg rov qab los hauv zej zog. Phillips piav qhia tias ntau tus neeg tawm tsam nrog kev kawm siv cov khoom siv hauv internet, uas tuaj yeem ua rau muaj kev poob siab thaum nrhiav haujlwm thiab ua haujlwm txhua hnub. Los ntawm kev muab cov chav kawm no, lub tsev qiv ntawv Augusta County nrhiav kev txuas cov kev faib digital thiab xyuas kom cov tswv cuab hauv zej zog muaj cov txuj ci tsim nyog kom vam meej hauv lub ntiaj teb digital zuj zus.

Hauv kev xaus, lub tsev qiv ntawv Augusta County lees paub qhov tseem ceeb ntawm cov kev txawj nyeem ntawv digital thiab lub hom phiaj los muab cov peev txheej thiab cov chav kawm los pab cov tib neeg tau txais lossis txhawb nqa cov txuj ci no. Nrog kev txhawb nqa los ntawm zej zog thiab AT&T cov nyiaj pab, lub tsev qiv ntawv ua kom cov ntaub ntawv digital nkag mus tau rau txhua tus, tsis hais qib kev txawj lossis hnub nyoog.

