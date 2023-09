Audemars Piguet Unveils New Releases hla tsib Collections

By

Audemars Piguet tsis ntev los no tau nthuav tawm ntau lub sijhawm tshiab hla tsib qhov sib txawv, qhia txog lawv txoj kev cog lus rau kev tsim kho tshiab thiab kev ua haujlwm zoo. Ntawm qhov tseem ceeb yog Royal Oak "Jumbo" Ntxiv-Thin, Cov Nyiaj Kub Kub Royal Oak, Royal Oak "Jumbo" Ntxiv-Thin Openworked, Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic, thiab Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Noob nom noob tswv Oak "Jumbo" Ntxiv-Thin tam sim no nta kev siv titanium thiab bulk metallic iav (BMG) hauv nws qhov kev tsim kho, muab nws qhov tshwj xeeb thiab txiav-ntug zoo li. Kev sib xyaw ua ke ntawm cov ntaub ntawv no tau pom thawj zaug hauv cov khoom lag luam 2021 Tsuas Saib Kev Muag Khoom, thiab tam sim no nws tau muab tso rau hauv kev sau tsis tu ncua. Cov ntawv tshiab yog siv los ntawm caliber 7121, hloov lub caliber 2121 dhau los.

Rau cov neeg uas nyiam qhov kov ntawm cov khoom kim heev, Audemars Piguet tau qhia plaub qhov khoom kim heev ntawm cov classic Royal Oak. Cov qauv no muaj qhov tsis tshua muaj thiab muaj peev xwm ua haujlwm daus, uas ntxiv cov nyhuv luminous rau lub cim tsim. Muaj nyob rau hauv 18-karat dawb los yog liab kub, thiab nyob rau hauv ob qhov ntau thiab tsawg, cov timepieces no muab elegance nrog wearability.

Hauv kev txuas ntxiv ntawm kev ua koob tsheej 50 xyoo ntawm Royal Oak, lub hom lag luam tau nthuav tawm Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Openworked hauv daj kub. Qhov kev sib ntxiv tshiab no khaws cov DNA tib yam li yav tas los tso tawm liab kub thiab stainless hlau versions, nrog rau kev tsom mus rau pob tshab thiab sophisticated craftsmanship. Lub zog siv yog caliber 7124, uas yog qhov tshwj xeeb nyias ntawm 2.7 hli.

Txhawm rau ua kev nco txog 30 xyoo ntawm Royal Oak Offshore, Audemars Piguet tau nthuav tawm ob tus qauv tshiab hauv ceramic, titanium, thiab kub. Cov sijhawm no rov txhais lub 2020 Ref. 26405CE thiab yog siv los ntawm caliber 4401, tus kheej-winding integrated chronograph txav nrog lub flyback muaj nuj nqi.

Thaum kawg, rau cov uas tab tom nrhiav rau kev ua tau zoo, Audemars Piguet nthuav tawm ob qhov tshiab ntawm Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie hauv cov ceramic dub thawj zaug. Cov watches no muaj cov khoom lag luam patented Supersonnerie thev naus laus zis, uas ua kom muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws. Tsim los ntawm caliber 2953, cov khoom siv sijhawm no ua ke nrog cov thev naus laus zis thiab kev ua tiav ib txwm muaj.

Audemars Piguet txuas ntxiv thawb lub ciam teb ntawm watchmaking nrog lawv cov kev tshaj tawm tshiab, muab cov neeg nyiam ntau yam kev xaiv uas qhia txog lawv cov kev txawj ntse thiab kev txawj ntse.

Qhov chaw:

- Tshooj: HODINKEE - Qhia: Audemars Piguet Royal Oak Collection 2022

- Duab: Audemars Piguet