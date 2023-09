Assassin's Creed Mirage: Rov qab mus rau lub hauv paus ntawm Assassin's Creed Series

By

Assassin's Creed Mirage yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau Ubisoft Bordeaux, vim nws yog thawj zaug uas lub studio tau coj txoj kev loj hlob ntawm kev tso tawm tag nrho. Paub txog lawv txoj haujlwm ntawm Valhalla's Wrath of the Druids DLC, Bordeaux tau raug xaiv los tsim cov leaner thiab tsom ntsoov rau Mirage, uas yog thawj zaug npaj los ua DLC rau Valhalla ua ntej dhau los ua ib qho kev taug txuj kev nyuaj. Teeb nyob rau hauv lub nroog keeb kwm ntawm Baghdad, Mirage lub hom phiaj rov qab mus rau cov hauv paus hniav ntawm Assassin's Creed series thiab them nqi rau qhov kev ua si qub.

Ib qho ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm Mirage yog nws qhov tseem ceeb ntawm kev nyiag thiab kev tshawb nrhiav, nqa rov qab rau qhov classic Assassin's Creed gameplay. Kev sib raug zoo tau rov qab los, tso cai rau cov neeg ua si sib txuas nrog cov neeg coob coob thiab taug kev hauv txoj kev tsis khoom ntawm Baghdad's Round City. Parkour kuj yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws, raws li cov neeg ua si tuaj yeem hla lub nroog siv cov ru tsev thiab ua acrobatic txav kom tsis txhob muaj kev sib ntaus sib tua. Tsis tas li ntawd, ceev ceev mus rau synchronized viewpoints yog muaj rau cov neeg uas nyiam ib tug ceev hom kev thauj mus los.

Lub Round City nws tus kheej yog qhov chaw zoo nkauj, muaj cov kwj dej, thaj chaw ntsuab, thiab cov cheeb tsam sib txawv nrog cov qauv tsim kom nco txog thawj qhov kev ua si Assassin's Creed. Txhua koog tsev kawm ntawv muaj kev paub tshwj xeeb, xws li Karkh, lub nroog lag luam loj, thiab Abbasiyah, lub tsev ntawm Lub Tsev Txawj Ntse uas cov kws tshawb fawb kawm lej thiab kev xav. Kev mloog kom nthuav dav hauv lub nroog tus qauv tsim ntxiv rau qhov kev paub dhau los ntawm Mirage.

Ntxiv rau lub nroog, Mirage kuj qhia txog thaj chaw hu ua The Wilderness, muab qhov chaw qhib thiab nthuav dav zoo ib yam li niaj hnub Assassin's Creed games. Cov cheeb tsam no muaj kev hloov pauv tshiab ntawm kev nrawm thiab tsis tsim nyog los tshawb txog cov lus piav qhia tseem ceeb-tsav kev paub ntawm Mirage. Txawm hais tias cov neeg ua si nyiam qhov chaw nyob hauv nroog lossis thaj chaw qhib, Mirage muab qhov zoo tshaj plaws ntawm ob lub ntiaj teb.

Txawm hais tias Mirage tsom feem ntau ntawm Basim Ibn Ishaq cov kev paub hauv Baghdad, kuj tseem muaj cov sijhawm teem rau hauv cov dab neeg niaj hnub no. Txawm li cas los xij, cov sijhawm no tsuas muaj tsawg, nrog rau qhov tseem ceeb ntawm Basim txoj kev taug. Lwm qhov chaw tseem ceeb hauv qhov kev ua si yog lub fortress ntawm Alamut, uas yog ib qho chaw cob qhia rau Hidden Ones thiab nta nods rau yav dhau los Assassin's Creed lore.

Mirage qhia txog cov txheej txheem gameplay tshiab xws li lub suab tsis zoo, qhov twg NPCs yuav hnov ​​​​mob rau tus neeg ua si qhov kev ua. Kev ua haujlwm tsis tiav xws li kev nyiag khoom yuav ua rau NPCs ceeb toom cov neeg saib xyuas thiab nce tus neeg ua si qhov tsis zoo. Txhawm rau kom tsis txhob raug kuaj pom, cov neeg ua si tuaj yeem siv cov tswv yim xws li xiab cov kws ntaus nkauj los tsim kev cuam tshuam lossis koom nrog kev sib ntaus sib tua ua qhov chaw kawg.

Assassin's Creed Mirage muab qee yam rau cov kiv cua ntev ntev thiab cov neeg tuaj tshiab rau franchise. Cov kiv cua yuav txaus siab rau lub qe Easter thiab hais txog qhov dav Assassin's Creed zaj dab neeg, thaum cov neeg tuaj tshiab tuaj yeem dhia mus rau hauv koob nrog Mirage ua lawv thawj qhov kev paub. Nrog rau nws txoj kev tsom mus rau stealth, parkour, thiab rov qab mus rau cov hauv paus hniav ntawm cov koob, Mirage tau teeb tsa kom xa qhov kev lom zem thiab kev lom zem Assassin's Creed taug txuj kev nyuaj.

Qhov chaw:

– [Source Article Title] – Lub Npe Lub Npe

– [Source Article Title] – Lub Npe Lub Npe