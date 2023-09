Assassin's Creed Mirage: Rov qab mus rau lub hauv paus ntawm Series

By

Qhov kev tso tawm ntawm kev saib ua ntej rau Assassin's Creed Mirage qhia tias qhov kev ua si yuav ua rau lub sijhawm tos ntev rov qab los rau cov keeb kwm keeb kwm keeb kwm. Tau ntau xyoo, Assassin's Creed franchise tau nthuav dav dhau ntawm nws qhov chaw qub, ua neeg coob coob nrog cov phiaj xwm nyuaj, tsis meej pem daim duab qhia chaw, kev ua si ntev, thiab ntau qhov kev tshawb nrhiav sab. Txawm li cas los xij, Mirage zoo li hloov qhov ntawd los ntawm kev muab cov kev paub zoo tshaj plaws thiab kev xav txog kev xav.

Mirage ua raws li ib tug prequel rau nws predecessor, Valhalla, thiab chaw nyob ib ncig ntawm lub xyoo pua 9th tub sab thiab mythological superhuman reincarnate, Basim Ibn Ishaq, thaum nws taug kev los ntawm lub nroog bustling ntawm Baghdad. Ubisoft tau cog lus tias Mirage yuav muaj "kev sib raug zoo," nrog lub sijhawm ua si luv dua li ntawm 20 teev thiab cov kab lus sib txawv dua piv rau Valhalla.

Cov kev tshwm sim thaum ntxov los ntawm cov players tau zoo heev. Cov kev saib ua ntej qhia txog kev rov qab los ntawm kev ua yeeb yam classic Assassin's Creed stealth gameplay, nrog rau daim ntawv qhia kev tsom mus ntxiv uas tsis cuam tshuam cov players nrog ntau lub cim. IGN piav qhia txog qhov kev ua si uas coj cov koob rov qab mus rau nws cov hauv paus hniav hauv txoj hauv kev zoo tshaj plaws, thaum GameRant hais tias Mirage muab nqi zog rau ob qho tib si stealth thiab "nws yog stealth yog tias tsis muaj leej twg muaj sia nyob los qhia txog nws" txoj kev.

Txawm li cas los xij, qee cov neeg thuam sau tseg tias Mirage txoj kev sib ntaus sib tua zoo li yooj yim thiab tsis muaj kev hloov pauv tshiab. Kev sib ntaus sib tua muaj xws li kev sib ntaus sib tua, dodge, parry, thiab counterattack niaj hnub pom hauv ntau tus neeg thib peb ua si. Cov ntoo txuj ci kuj zoo li tsis muaj kev tshoov siab, tsom mus rau kev txhim kho rau tus neeg ua yeeb yam tus dav dawb hau thiab kev tswj cov khoom lag luam es tsis qhia txog kev muaj peev xwm tshiab.

Txawm hais tias cov teeb meem me me no, tag nrho cov kev xav tau qhia tias Mirage ntes cov ntsiab lus ntawm qhov ua rau Assassin's Creed series nrov hauv thawj qhov chaw. Nws qhov chaw tshiab thiab tseem ceeb ntawm kev sib raug zoo stealth mechanics muab qhov kev paub nostalgic rau cov kiv cua uas tau nrhiav kev rov qab mus rau franchise cov hauv paus hniav.

Assassin's Creed Mirage tau teem sijhawm tso tawm thaum Lub Kaum Hli 5 rau PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Ib, Xbox Series X / S, thiab Windows.

