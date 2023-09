Kev koom tes ntawm Nyiv thiab ASEAN hauv Digital Transformation

By

Niaj hnub no lub hnub nyoog digital, lub ntiaj teb tab tom muaj kev nce qib hauv techno-nationalism, kev tiv thaiv, thiab kev tawg ntawm cov thev naus laus zis. Raws li cov kev cov nyom no, kev koom tes ntawm Nyiv thiab Lub Koom Haum ntawm Cov Neeg Esxias Qab Teb Hnub Tuaj (ASEAN) hauv thaj tsam ntawm kev hloov pauv digital tuaj yeem yog qhov tseem ceeb hauv kev tsim ntau txoj cai ntawm kev tswj hwm digital.

Maria Monica Wihardja, ib tug neeg tuaj saib xyuas ntawm ISEAS-Yusof Ishak Institute hauv Singapore, ntseeg tias qhov kev sib koom tes no muaj peev xwm los ua tus pab cuam rau kev daws teeb meem tau hais los saum no. Wihardja, uas yog 2023 tau txais Nikkei Asia Scholarship rau cov kws tshawb fawb thiab cov kws tshawb fawb tau cog lus los ntawm ASEAN, Tuam Tshoj, thiab Is Nrias teb, hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev tsim ntau txoj cai los ua kom muaj kev sib koom tes thiab suav nrog kev tswj hwm digital.

Kev hloov pauv digital suav nrog cov kev hloov pauv loj uas tau coj los ntawm kev txais yuav thiab kev koom ua ke ntawm cov thev naus laus zis digital mus rau ntau yam ntawm tib neeg thiab kev lag luam. Nws suav nrog kev nce qib hauv thaj chaw xws li kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv, kev txawj ntse, kev suav huab, thiab Internet ntawm Yam. Cov kev vam meej thev naus laus zis no muaj peev xwm los txhawb kev lag luam kev loj hlob, txhim kho kev tsim khoom, thiab txhim kho lub neej zoo.

Txawm li cas los xij, kev nce ntawm techno-nationalism thiab kev tiv thaiv kev tiv thaiv ua rau muaj teeb meem loj rau kev lag luam digital thoob ntiaj teb. Lub teb chaws tau nce qhov tseem ceeb ntawm lawv cov kev txaus siab hauv lub tebchaws thiab siv cov cai uas cuam tshuam lub ntiaj teb ntws ntawm cov ntaub ntawv thiab thev naus laus zis. Qhov kev tawg ntawm cov thev naus laus zis no tsis yog tsuas yog cuam tshuam kev tsim kho tshiab xwb tab sis kuj tseem cuam tshuam rau kev siv zog los daws cov teeb meem thoob ntiaj teb, xws li kev hloov pauv huab cua thiab kev noj qab haus huv rau pej xeem.

Los ntawm kev txhawb nqa kev koom tes ntawm Nyiv thiab ASEAN, ib cheeb tsam paub txog nws txoj kev loj hlob digital thiab kev lag luam digital loj hlob, ntau txoj cai ntawm kev tswj hwm digital tuaj yeem tsim tau. Qhov kev sib koom tes no yuav tsis tsuas yog txhawb txoj hauv kev qhib thiab suav nrog rau kev hloov pauv digital tab sis kuj tseem pab txuas qhov sib txawv ntawm cov txheej txheem kev tswj hwm hauv tebchaws.

Hauv kev xaus, kev koom tes ntawm Nyiv thiab ASEAN hauv thaj tsam ntawm kev hloov pauv digital muaj peev xwm tsim kom muaj ntau txoj cai ntawm kev tswj hwm digital. Qhov kev sib koom tes no yog qhov tseem ceeb hauv kev kov yeej cov teeb meem tshwm sim los ntawm kev nce techno-nationalism, kev tiv thaiv, thiab kev tawg ntawm cov thev naus laus zis. Los ntawm kev ua haujlwm ua ke, Nyiv thiab ASEAN tuaj yeem ua kom muaj kev sib koom ua ke thiab sib koom ua ke rau kev tswj hwm digital, tsav kev loj hlob ntawm kev lag luam thiab daws teeb meem thoob ntiaj teb.

Cov Ntsiab Lus:

- Techno-nationalism: Qhov tseem ceeb ntawm lub teb chaws nyiam nyob rau hauv txoj kev loj hlob thiab kev tswj ntawm cov technologies tshiab.

- Kev Tiv Thaiv: Kev txwv kev lag luam thiab cov cai los tiv thaiv kev lag luam hauv tsev los ntawm kev sib tw txawv teb chaws.

Qhov chaw:

- Maria Monica Wihardja, mus ntsib tus khub ntawm ISEAS-Yusof Ishak lub koom haum hauv Singapore. [qhov chaw: ISEAS-Yusof Ishak Institute]

- Nikkei Asia Scholarship rau cov kws tshawb fawb thiab cov kws tshawb fawb tau zoo los ntawm ASEAN, Tuam Tshoj, thiab Is Nrias teb. [source: Nikkei Asia]