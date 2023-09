Apple's watchOS 10 Hloov Kho Qhia Tawm Cov Khoom Zoo Tshaj Plaws rau Apple Watch Series 9

Apple tau tshaj tawm tias watchOS 10, qhov hloov tshiab tshiab rau nws lub smartwatch, yuav muaj rau rub tawm rau lub Cuaj Hlis 18th. Qhov kev hloov tshiab no coj cov kev hloov pauv tseem ceeb rau lub saib lub interface thiab qhia cov yam ntxwv tshiab uas txhim kho cov neeg siv kev paub.

Ib qho tseem ceeb ntxiv hauv watchOS 10 yog kev qhia txog cov khoom siv, uas Apple hu ua glances. Cov neeg siv tam sim no tuaj yeem hla dhau thiab kho cov widgets no, ua kom yooj yim nkag mus rau cov ntaub ntawv sai. Lub moos tseem tau txais Smart Stack widget, siv los ntawm kev kawm tshuab, uas kwv yees thiab qhia txog cov widgets uas cuam tshuam rau cov neeg siv thoob plaws hnub.

Tsis tas li ntawd, watchOS 10 coj kev txhim kho rau Siri kev ua haujlwm ntawm Apple Watch Series 9. Siri cov lus txib tam sim no yuav ua tiav ntawm lub cuab yeej, ua kom muaj kev ceev ntiag tug zoo dua thiab ua rau cov neeg siv nug cov lus nug ntsig txog tus kheej kev noj qab haus huv thiab kev noj qab haus huv cov ntaub ntawv los ntawm Health app.

Qhov hloov tshiab tseem suav nrog lub cim thib ob tshiab ultra wideband (UWB) nti, uas tuaj yeem ntes thaum HomePod nyob ze. Thaum tus neeg siv los ntawm plaub meters ntawm HomePod nrog UWB, lub moos cia li tso tawm tam sim no Ua Si feature, tso cai rau cov neeg siv tswj hwm HomePod lossis tau txais cov lus qhia los ntawm Smart Stack.

Apple kuj tau txhim kho kev nkag mus tau zoo hauv watchOS 10. Cov neeg siv tam sim no tuaj yeem siv ob npaug ntawm lawv cov ntiv tes ua ke ntawm tib txhais tes raws li lub moos los ua ntau yam haujlwm, xws li teb hu lossis nkag mus rau Smart Stack widget.

Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm tus neeg siv interface, daim phiaj app tau redesigned. Hloov chaw ntawm daim phiaj honeycomb yav dhau los, cov apps tam sim no tau tshwm sim raws li cov cim me me uas scroll vertically, ua kom yooj yim rau nrhiav thiab nkag mus rau cov apps uas xav tau. Tsis tas li ntawd, kev ua haujlwm sab khawm tau hloov pauv; ib qho xovxwm tam sim no coj cov neeg siv mus rau qhov chaw tswj hwm, thaum ob zaug xovxwm coj Apple Wallet rau NFC them nyiaj.

WatchOS 10 muab kev paub ntau dua thiab kev sib tham nrog cov neeg siv, ua rau Apple Watch zoo li lub iPhone me me. Nrog nws cov widgets customizable, txhim kho Siri muaj peev xwm, thiab txhim kho cov yam ntxwv nkag mus tau zoo, Apple tau ua kom ntseeg tau tias nws lub smartwatch tseem yog cov cuab yeej tseem ceeb rau cov neeg siv hauv lawv lub neej txhua hnub.

