iPhone 15 Pro Max Tam sim no pib ntawm $ 1,199 nrog 256GB Cia

Lub iPhone 15 Pro Max tau dhau los ua qee qhov kev hloov pauv loj, thiab nrog cov kev hloov pauv no los ntawm tus nqi pib tshiab ntawm $ 1,199 rau 256GB qauv. Xyoo tas los Pro Max pib ntawm $ 1,099, tab sis tsuas yog muaj 128GB ntawm kev cia. Lub iPhone tshiab muaj ntau qhov chaw cia tab sis ntawm tus nqi siab dua.

Apple yuav tso ob qho tib si iPhone 15 Pro thiab 15 Pro Max thaum lub Cuaj Hlis 22nd, nrog kev xaj ua ntej pib hnub Friday no. Cov lus xaiv tau nthuav tawm rau ntau lub hlis uas Apple yuav nce tus nqi vim qhov hloov pauv hloov pauv, xws li kev taw qhia ntawm txhuam titanium alloy ncej thiab thinner bezels. Tus tshiab iPhone 15 Pro Max kuj tseem muaj qhov nrawm dua A17 SoC nrog kev sib xyaw GPU uas txhawb nqa txoj kab hluav taws xob.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias tus nqi $ 1,199 rau tus qauv 256GB tsis yog tus nqi nce vim Apple tau them tus nqi tib yam rau tib lub peev xwm xyoo tas los. Txawm li cas los xij, qhov kev xaiv qis dua nrog 128GB ntawm kev cia tsis muaj lawm.

Ntxiv rau tus nqi thiab kev hloov pauv, Apple kuj tau ua qee qhov hloov tshiab tseem ceeb rau nws cov iPhones. Lub tuam txhab thaum kawg tau hloov lub hnub qub Lightning chaw nres nkoj nrog USB-C chaw nres nkoj hla nws cov xov tooj, suav nrog AirPods Pro. Qhov chaw nres nkoj USB-C txhawb nqa USB 3 tus qauv nrawm dua nrog kev hloov ceev mus txog 10Gbps. Txawm li cas los xij, cov neeg siv yuav tsum tau yuav USB 3 hom C cable cais.

Tsis tas li ntawd, iPhone 15 series tam sim no txhawb Qi2 them, uas yog Apple tus qauv them nyiaj tshiab raws li nws tus kheej MagSafe them. Cov qauv Pro kuj tau hloov lub nplhaib qub / vibrate hloov nrog lub khawm Ua haujlwm hloov tau, zoo ib yam li qhov pom ntawm Apple Watch Ultra series xov tooj.

Nrog rau iPhone 15 Pro thiab 15 Pro Max, Apple kuj tau tshaj tawm cov qauv iPhone 15 thiab 15 Plus. Cov qauv no muaj Dynamic Island thiab tau txais A16 Bionic chips los ntawm xyoo tas los Pro qauv. Tus nqi pib rau iPhone 15 thiab 15 Plus tseem zoo ib yam li xyoo tas los ntawm $ 799 thiab $ 899 feem.

Zuag qhia tag nrho, tus tshiab iPhone 15 Pro Max los nrog tus nqi pib dua, tab sis nws muaj ntau qhov chaw cia thiab ntau yam tshiab thiab kev txhim kho piv rau nws cov thawj coj.

Qhov chaw:

- Lub Verge