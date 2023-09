Apple txiav tawm iPhone Mini Series nrog tso tawm ntawm iPhone 15

Hmo no, Apple tau teeb tsa los nthuav tawm nws qhov kev cia siab heev iPhone 15 series, uas yuav zoo li kos qhov kawg ntawm iPhone Mini kab. Lub iPhone Mini, tau tshaj tawm ob peb xyoos dhau los, tau tawm tsam nrog kev txwv tsis pub muaj npe ntawm cov neeg siv uas nyiam cov xov tooj me.

Kev xav txog kev txiav tawm ntawm iPhone Mini tau nthuav tawm txij thaum pib ntawm 2023, thiab zoo li Apple qhov kev txiav txim siab ua raws li cov lus xaiv no. Cov ntaub ntawv kev ua lag luam tau pom tias qhov kev thov rau cov xov tooj me me yog qhov me me piv rau cov qauv loj dua, muaj txiaj ntsig zoo dua. Raws li qhov tshwm sim, Apple tau txiav txim siab tsom nws txoj kev siv zog rau cov qauv Pro kom tau raws li qhov xav tau loj hlob.

Nrog rau iPhone 15 series, Apple xav tias yuav tshaj tawm Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, thiab AirPods Pro ntawm qhov kev tshwm sim. Tseem muaj cov lus ceeb toom qhia tias Apple tuaj yeem nthuav qhia cov xwm txheej tshiab rau iPhone 15 series thaum txiav nws cov tawv tawv. Tsis tas li ntawd, Apple tab tom txiav txim siab txiav nws cov khoom siv tam sim no ntawm silicone roj hmab thiab fluoroelastomer accessories raws li ib feem ntawm nws txoj kev pib loj dua rau kev hloov mus rau cov ntaub ntawv ib puag ncig zoo dua.

Raws li tsab ntawv ceeb toom los ntawm MacRumours, Apple tuaj yeem hloov nws cov khoom siv tam sim no nrog cov khoom tsim los ntawm cov khoom siv hauv eco. Qhov no suav nrog cov khoom siv xws li iPhone Silicone Case nrog MagSafe, Sport Band, Solo Loop, thiab AirTag Loop. Daim ntawv tshaj tawm kuj hais txog qhov muaj peev xwm ntawm cov khoom siv hwm tshiab hu ua FineWoven tau qhia rau cov khoom siv no.

Nrog rau qhov kev hloov pauv no, Apple yuav tsum nthuav tawm cov khoom siv tshiab tshiab, xws li "FineWoven" Apple Watch band nruab nrog lub nplhaib sib nqus. Qhov kev txav mus rau cov ntaub ntawv muaj txiaj ntsig zoo dua qub thiab ib puag ncig zoo sib xws nrog Apple txoj kev cog lus los ua lub tuam txhab muaj lub luag haujlwm thiab xav txog yav tom ntej.

Zuag qhia tag nrho, hmo no qhov kev tshwm sim cog lus tias yuav coj cov khoom lag luam tshiab thiab kev tsim kho tshiab los ntawm Apple, thaum sib tw farewell rau iPhone Mini series. Raws li ib txwm muaj, Apple txuas ntxiv thawb ciam teb ntawm thev naus laus zis thiab tsim qauv kom ua tau raws li qhov xav tau hloov pauv mus ib txhis ntawm nws cov neeg siv khoom.

