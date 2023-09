Apple Teem kom nthuav tawm iPhone 15 Lineup Amidst Tuam Tshoj Kev Lag Luam Kev Lag Luam Kev Nyuaj Siab thiab Kev Sib Tw

Apple xav tias yuav nthuav tawm nws cov iPhone 15 tshiab niaj hnub no, thaum ntsib kev sib tw hauv Suav lag luam thiab muaj kev sib tw ntxiv. Lub iPhone suav txog ntau dua ib nrab ntawm Apple qhov muag xyoo tas los, tab sis kev txwv kev lag luam hauv Suav teb ua rau muaj kev hem thawj rau lub tuam txhab. Tsis tas li ntawd, Apple yuav tau tawm tsam nrog Huawei Technologies, nws cov neeg sib tw sab saum toj hauv Tuam Tshoj tus hwm smartphone lag luam kom txog rau thaum Asmeskas kev tswj hwm xa tawm cuam tshuam Huawei lub xov tooj lag luam. Lub lim tiam dhau los, Huawei tau tso tawm Mate 60 Pro, lub xov tooj siab kawg uas siv cov chips ua hauv Suav teb, uas tuaj yeem ua txhaum txoj cai txwv kev lag luam los ntawm tsoomfwv Meskas.

Hauv kev sib zog ua kom muaj kev vam meej tshaj Apple, Huawei tau koom nrog cov yam ntxwv ntxiv xws li xov tooj cua hu xov tooj siv Tuam Tshoj txoj kev txhawb nqa tsoomfwv. Txawm hais tias Apple lub iPhone tam sim no suav nrog lub peev xwm satellite, lawv tsuas yog npaj rau cov xwm txheej kub ntxhov. Apple zoo li yuav tsom mus rau nws cov khoom lag luam tshiab thaum nws qhov kev tshwm sim niaj hnub no ntawm Apple Park lub hauv paus chaw ua haujlwm, nrog rau kev hloov pauv loj rau cov neeg siv khoom yog hloov los ntawm Apple tus tswv "Lightning" them cables rau USB-C, ua raws li European cov cai. Cov kws tshuaj ntsuam kwv yees tias Apple yuav tso qhov kev hloov pauv no raws li kev hloov kho tshiab, ua kom zoo dua ntawm cov ntaub ntawv nrawm dua los hloov cov yeeb yaj kiab zoo tua ntawm iPhones.

Cov kws tshuaj ntsuam tseem cia siab tias Apple yuav nthuav qhia cov yam ntxwv tshiab xws li "periscope" lub koob yees duab thev naus laus zis rau kev txhim kho lub peev xwm zoom, hloov kho cov chips, thiab cov rooj plaub titanium. Cov lus nug tseem ceeb yog seb cov yam ntxwv no puas yuav raug tshwj tseg rau cov khoom siv high-end tshiab lossis yog tias kev hloov kho me me kuj tseem yuav ua rau cov qauv pheej yig dua. Cov kws tshaj lij cia siab tias Apple yuav nce nws tus nqi nruab nrab ntawm ib lub xov tooj muag los txhawb cov nyiaj tau los, tab sis nws tseem tsis tau paub meej tias cov nqi yuav raug nce thoob plaws hauv pawg thawj coj lossis txwv rau cov nqi hwm. Txawm hais tias muaj kev poob qis hauv kev lag luam smartphone thoob ntiaj teb, Apple tau ntsib qhov poob qis tshaj hauv kev xa khoom ntawm cov tuam txhab smartphone loj hauv lub quarter thib ob ntawm lub xyoo no. Txawm li cas los xij, kev ua lag luam tag nrho tseem ntsib cov teeb meem nyuaj.

Cov neeg soj ntsuam kuj tseem yuav tau saib xyuas rau ib qho kev qhia txog Apple cov phiaj xwm hauv thaj chaw ntawm kev txawj ntse txawj ntse. Lub tuam txhab tau ntsib kev nug txog nws lub hom phiaj txog kev siv thev naus laus zis no, tab sis muaj qee qhov lus qhia txog tam sim no. Kev cia siab tseem nyob ntawm seb Apple puas yuav nthuav tawm daim ntawv tshaj lij ntawm Siri lossis muab kev nkag siab rau nws txoj kev tshawb fawb thiab kev tsim kho hauv cheeb tsam no.

