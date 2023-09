Apple TV Plus Coj ntawm Godzilla nrog huab tais: Txojsia ntawm Monsters Trailer

Apple TV Plus txuas ntxiv nws qhov kev tawm tsam ntawm cov yeeb yam ntaus nrog qhov kev tshwm sim thawj zaug rau Monarch: Legacy of Monsters. Cov koob no cim Apple lub foray mus rau hauv lub ntiaj teb no ntawm Godzilla, cog lus tias yuav xa ib tug zoo heev TV adaptation ntawm lub nrov dab franchise.

huab tais: Txojsia ntawm Monsters tau teeb tsa hauv Lionsgate's MonsterVerse, uas tau pib nrog 2014 Godzilla reboot thiab suav nrog cov yeeb yaj kiab zoo li Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters, thiab Godzilla vs. Kong. Ua ntej lub franchise rov qab mus rau theatre xyoo tom ntej, TV series lub hom phiaj los ua kom tiav qee qhov khoob hauv Godzilla's backstory.

Zaj dab neeg ua raws li Tub Rog Tub Rog Lee Shaw, piav qhia los ntawm Wyatt Russell nyob rau hauv nws cov hnub nyoog yau thiab Kurt Russell (Wyatt txiv) ua tus laus dua. Lee ua haujlwm nrog lub koom haum dab Monarch thiab tom qab ntawd sim ceeb toom rau lub ntiaj teb txog kev phom sij uas nws tau pom. Nrog Lee, ib tug tij laug thiab tus muam nthuav tawm cov lus zais ntawm huab tais, ntxiv lwm txheej ntawm kev xav rau zaj dab neeg.

Txawm hais tias muaj ntau cov ntsiab lus hais txog qhov yeeb yam zaj dab neeg tseem tsis tau nthuav tawm, qhov trailer yeej zoo siab rau qhov pom thiab nplai. Huab tais: Txojsia ntawm Monsters zoo nkaus li zoo ib yam nrog rau qhov zoo tshaj plaws ntawm MonsterVerse cov yeeb yaj kiab, nthuav tawm cov dab neeg zoo nkauj, zoo siab rau cov khoom, thiab qhov ntxim nyiam ntawm Godzilla.

Apple tau hais meej meej tsis muaj nuj nqis hauv kev coj cov yeeb yaj kiab no mus rau lub neej. Cov nqi tsim khoom ntawm cov zaub qhia txog kev cog lus ua kev ncaj ncees rau tus hlub Godzilla franchise. Txawm hais tias ib txwm muaj kev poob siab, raws li qhov peb tau pom los txog tam sim no, nws muaj peev xwm dhau los ua ib qho ntawm TV zoo tshaj plaws ntawm 2023.

Vajntxwv: Txojsia ntawm Monsters tau teem rau lub Kaum Ib Hlis 17 ntawm Apple TV Plus.

Qhov chaw:

- Cov Lus Tshaj Tawm: "Apple TV Ntxiv Siv rau Godzilla nrog huab tais: Txojsia ntawm Monsters Trailer" (tsis muaj URL muab)