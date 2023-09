Apple's Carbon-Neutral Watch Series 9: Saib ze dua ntawm Kev Nyab Xeeb Loj dua

By

Apple tsis ntev los no tau tshaj tawm qhov kev tso tawm ntawm Apple Watch Series 9, uas nws tau lees tias yog nws thawj cov khoom lag luam nruab nrab. Thaum qhov no yog ib kauj ruam rau pem hauv ntej, nws yog ib qho tseem ceeb rau kev tshuaj xyuas cov duab loj ntawm lub tuam txhab kev cuam tshuam ib puag ncig es tsis txhob tsom mus rau ib tus neeg cov khoom lag luam ruaj khov.

Cov pa roj carbon-nruab nrab ntawm Apple Watch Series 9 tsuas yog siv rau kev sib txuas tshwj xeeb ntawm cov xwm txheej thiab cov hlua. Tsis tas li ntawd, Apple npaj siab yuav tsum tsis txhob muag cov khoom siv tawv tawv, xws li watchbands thiab xov tooj, kom txo qis cov pa tawm hauv tsev cog khoom. Txawm li cas los xij, thaum ntsuas lub tuam txhab kev nyab xeeb kev cog lus, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau saib dhau ntawm cov khoom lag luam ruaj khov thiab xav txog kev txo qis ntawm ib puag ncig.

Apple lub hom phiaj kom ua tiav cov pa roj carbon nruab nrab los ntawm 2030, sawv cev rau lub ntsiab lus tseem ceeb uas peb yuav tsum ntsuas lub tuam txhab. Hais txog Apple Watch Series 9, cov ntaub ntawv xaiv thiab kev sib xyaw ua ke ntawm cov qauv no, nrog rau Apple Watch Ultra 2 thiab Apple Watch SE, yuav dais lub logo qhia txog carbon neutrality. Apple tus cwj pwm txo qis hauv cov txheej txheem tsim khoom rau cov khoom siv, hluav taws xob, thiab kev txhim kho kev thauj mus los, suav nrog kev siv zog huv los ntawm cov neeg xa khoom ntxiv. Txhua qhov emissions seem yog offset los ntawm tej yaam num raws li tej yam ntuj tso, xws li reforestation teg num uas txhim khu CO2 nqus. Tsis tas li ntawd, Apple cog lus tias yuav ua kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau kev siv hluav taws xob rau kev them cov pa roj carbon-nruab nrab Apple Watch qauv los ntawm kev nqis peev hauv cov haujlwm hluav taws xob tauj dua tshiab.

Raws li ib feem ntawm nws txoj kev cog lus rau kev ruaj khov, Apple tau hloov tawv tawv nrog cov khoom siv microtwill hu ua FineWoven, thov kom muaj cov pa roj carbon tsawg dua piv rau tawv. Qhov kev hloov pauv no yog txhawm rau txo qis cov pa hluav taws xob hauv tsev cog khoom los ntawm cov nyuj, uas tso tawm methane, lub tsev cog khoom muaj zog uas ua rau muaj kev hloov pauv huab cua.

Txawm li cas los xij, thaum txo qis emissions los ntawm cov peev txheej tshwj xeeb yog qhov tseem ceeb, nws tsis tas yuav cuam tshuam qhov kev vam meej tag nrho lub tuam txhab tau ua rau nws cov hom phiaj huab cua. Ib lub tuam txhab yuav ua rau ib yam khoom tsawg dua carbon-intensive tab sis offset qhov kev ua tau zoo los ntawm kev muag ntau dua ntawm cov khoom ntawd, ua rau tib lub tsev cog khoom roj emissions.

Apple daim ntawv tshaj tawm txog kev nce qib ib puag ncig tshiab qhia txog kev poob qis hauv tag nrho cov pa roj carbon monoxide, nrog rau lub tuam txhab tsim cov khoom sib npaug ntawm 20.6 lab metric tons ntawm carbon dioxide nyob rau hauv 2022. Yuav kom ua tau raws li nws cov hom phiaj huab cua, Apple yuav tsum ua tiav net-zero emissions los ntawm qhov kawg ntawm lub xyoo caum. Nws yog ib qho tseem ceeb uas kev vam meej txuas ntxiv mus, raws li tau pom los ntawm Octavia Spencer lub luag haujlwm ua Niam Xwm nyob rau hauv ib qho kev sib tw thaum lub sij hawm Apple qhov kev tshwm sim tsis ntev los no, ceeb toom lub tuam txhab kom tsis txhob poob siab rau nws niam.

Qhov chaw: Apple