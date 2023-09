Apple tau teem sijhawm los tuav qhov kev cia siab heev hu ua "Wonderlust" qhov twg nws yuav tsum nthuav tawm cov cuab yeej tshiab thiab muab cov kev hloov tshiab ntawm software hloov. Cov ntawv ceeb toom qhia tias cov qauv tshiab ntawm iPhone thiab Apple Watch yuav zoo li yuav raug qhia thaum lub sijhawm tshwm sim.

Lub iPhone 15 yog rumored los feature tseem ceeb technology txhim kho los ntawm ib tug tsim foundations. USB-C them cov chaw nres nkoj thiab Dynamic Island feature tuaj yeem qhia rau txhua tus qauv ntawm iPhone 15. Dynamic Island yog qhov tshwj xeeb uas tso cai rau cov neeg siv tshawb xyuas cov ntawv ceeb toom thiab cov haujlwm tam sim no nyob rau sab saum toj ntawm lub vijtsam.

Lub hauv paus thiab Plus versions ntawm iPhone 15 yuav siv los ntawm A16 chips, thaum lwm qhov kev sib tw yuav muaj A17 chips. Cov qauv Pro thiab Pro Max tau kwv yees kom muaj lub bezel me me thiab ua kom pom qhov ntau thiab tsawg. Titanium ntug kuj tau xav txog. Muaj cov lus ceeb toom tias lub nplhaib / ntsiag to hloov yuav raug hloov nrog "Action Button" ntawm Pro thiab Pro Max qauv.

Apple Watch Series 9 kuj tseem xav tias yuav nthuav tawm ntawm qhov kev tshwm sim, nrog rau qhov tshiab ntawm Apple Watch Ultra. Ob qho khoom lag luam yuav pom kev txhim kho hauv kev ua haujlwm nrawm thiab muaj ntau yam xim xaiv.

Cov kws tshuaj ntsuam kwv yees tias Pro thiab Pro Max iterations ntawm iPhone 15 yuav muaj $ 100 tus nqi nce siab piv rau cov qauv yav dhau los, pom zoo los ntawm kev nce qib hauv kev siv tshuab, chips, thiab roj teeb technology. Txawm li cas los xij, nws xav tias Asmeskas cov neeg nqa khoom yuav muab cov luv nqi thiab kev txhawb nqa los txhawb kev muag iPhone 15.

Apple qhov kev tshwm sim rau lub Cuaj Hlis txhua xyoo yuav muaj rau hnub Tuesday thaum 10 teev sawv ntxov hauv nroog Cupertino, California. Lub tuam txhab tau pom qhov txo qis hauv kev muag khoom rau thawj peb lub hlis twg ntawm nws cov peev nyiaj xyoo 2023, tsim tau $ 293.79 billion piv rau $ 304.18 nphom hauv tib lub sijhawm xyoo tas los. Txawm li cas los xij, tus nqi ntawm Apple shares tau nce ntau dua 43% xyoo no.

Qhov chaw: The Verge, Bloomberg