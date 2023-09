Apple yeej qhov kev thov rov hais dua hauv Patent Kev Sib Tw Tawm Tsam Corephotonics

Hauv kev txhim kho tsis ntev los no, Apple Inc. tau ua tiav nws txoj kev sib tw rau lub xov tooj ntawm tes lub koob yees duab patent tuav los ntawm Corephotonics Ltd. Cov patent hauv nqe lus nug ua rau cov neeg siv tuaj yeem ntes cov duab nrog cov ntsiab lus ntse tiv thaiv qhov muag tsis pom tom qab. Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Hais Plaub Txiav Txim Siab rau Tsoom Fwv Teb Chaws Circuit Court tau txiav txim rau hnub Monday tias Patent Trial and Appeal Board (PTAB) tau lees paub tsis ncaj ncees rau Apple qhov kev tawm tsam ntawm Corephotonics los ntawm kev tso siab rau qhov yuam kev typographical uas tsis yog ob tog ntseeg tias tseem ceeb.

Tsoom Fwv Teb Chaws Circuit Court qhov kev txiav txim siab yog ua raws li PTAB qhov tsis ua tiav los piav qhia qhov tseem ceeb ntawm qhov yuam kev hauv nws txoj kev txiav txim. Qhov kev ua yuam kev no, nrog rau lwm yam kev tsis txaus ntseeg uas tau txheeb xyuas los ntawm PTAB, cuam tshuam rau pawg thawj coj saib xyuas kev txiav txim siab thawj zaug tsis lees txais Apple qhov kev sib tw.

Apple txoj kev yeej hauv qhov kev thov rov hais dua tam sim no tso cai rau lub tuam txhab txuas ntxiv nws txoj cai lij choj tawm tsam Corephotonics dhau qhov siv tau ntawm patent. Qhov no yog qhov kev yeej tseem ceeb rau Apple, vim tias qhov txiaj ntsig zoo tuaj yeem tso cai rau lub tuam txhab los ntawm kev them cov nqi ntawv tso cai rau Corephotonics lossis ntsib lwm yam kev raug cai cuam tshuam txog patent.

Kev siv hom duab, nrog rau cov ntsiab lus ntse thiab qhov muag plooj, tau dhau los ua neeg nyiam hauv kev yees duab smartphone. Cov thev naus laus zis tom qab qhov tshwj xeeb no suav nrog kev sib xyaw ntawm cov khoom siv kho vajtse thiab software uas tso cai rau cov neeg siv kom ua tiav cov duab zoo nkauj tau yooj yim. Apple, paub txog nws txoj kev tsim kho tshiab hauv smartphone technology, tau nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm cov qauv no nrog nws hom Portrait, uas tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm cov neeg siv.

Qhov kev txhim kho tshiab kawg no hauv Apple kev sib ntaus sib tua raug cai nrog Corephotonics qhia txog kev sib tw hnyav thiab qhov tseem ceeb ntawm cov cuab yeej txawj ntse hauv kev lag luam smartphone. Ob lub tuam txhab yog vying rau dominance nyob rau hauv no muaj kev sib tw ua lag luam thiab txaus siab los tiv thaiv lawv cov tswv cuab txoj cai kom ruaj ntseg lawv txoj hauj lwm.

Nws tseem yuav pom tias qhov kev tsis sib haum xeeb no yuav tshwm sim li cas hauv lub hlis tom ntej. Txawm li cas los xij, Apple qhov kev thov rov hais dua ua tiav yog ib kauj ruam tseem ceeb hauv nws txoj kev siv zog los tawm tsam qhov siv tau ntawm Corephotonics 'patent. Cov txiaj ntsig ntawm rooj plaub no tuaj yeem muaj qhov cuam tshuam loj heev rau yav tom ntej ntawm lub koob yees duab smartphone thev naus laus zis.

Cov Ntsiab Lus:

- Patent Trial and Appeal Board (PTAB): Ib pawg thawj coj ntawm cov kws txiav txim plaub ntug hauv Tebchaws Meskas Patent thiab Trademark Office lub luag haujlwm los tshuaj xyuas thiab txiav txim siab txog cov teeb meem rau kev siv tau ntawm patents.

- Typographical yuam kev: Ib qho yuam kev hauv kev ntaus ntawv lossis luam ntawv ntawm cov ntaub ntawv, feem ntau suav nrog cov ntawv tsis raug, cov lus, lossis cov cim cim.

Qhov chaw:

