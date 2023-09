Apple Embraces USB-C Charging hauv Cov Khoom Tshiab

Apple tsis ntev los no tau nthuav tawm nws cov khoom lag luam tshiab, qhia txog kev txhim kho rau nws cov smartwatches thiab xov tooj. Thaum muaj ntau yam zoo nkauj tshiab, qhov kev hloov pauv tseem ceeb tshaj plaws yog kev siv USB-C them. Qhov kev txav no los raws li cov neeg tsim cai lij choj European tau yuam kom txhua yam khoom siv thev naus laus zis uas muag hauv lub tebchaws yuav tsum muaj USB them nyiaj thaum kawg ntawm xyoo tom ntej.

Qhov sib ntxiv ntawm USB-C chaw nres nkoj rau lub cim iPhone yog qhov tseem ceeb tshaj tawm rau Apple. Lub tuam txhab, paub txog nws txoj kev tsim kho tshiab, tau poob qis dua lwm cov kev sib tw thev naus laus zis hauv cheeb tsam no. Txawm li cas los xij, tsis yog tsim ib qho kev sib cais ntawm cov cuab yeej rau European lag luam, Apple tau xaiv los ua tus qauv USB-C chaw nres nkoj thoob plaws tag nrho nws cov smartphones thoob ntiaj teb.

Cov neeg siv khoom tau qhia txog kev txaus siab rau qhov kev hloov pauv no rau kev them nyiaj thoob ntiaj teb. Ntau tus txaus siab rau qhov yooj yim ntawm kev siv tib hom kev them nyiaj cable rau tag nrho lawv cov khoom siv. Cov neeg uas nquag mus ncig pom nws muaj txiaj ntsig tshwj xeeb, vim nws tshem tawm qhov xav tau nqa ntau lub cables.

Catherine Warren, tus kws tshaj lij xov xwm thiab thev naus laus zis ua lag luam, zoo siab tos txais qhov kev txav mus rau kev tsim qauv, hais tias, "Los ntawm kuv qhov kev xav, txhua yam qauv zoo. Qhov no yog ib kauj ruam me me zoo rau kev sib raug zoo uas peb txhua tus ua raws li cov neeg siv khoom. "

Gay Gordon-Byrne, tus thawj coj ntawm pawg neeg saib xyuas cov neeg siv khoom txoj cai kho Foundation, lees paub tus nqi ntawm EU txoj haujlwm tab sis tseem tsis ntseeg txog Apple cov kev txhawb siab. Nws qhia tias Apple yuav sim ua kom dhau qhov tseem ceeb ntawm qhov kev hloov pauv no, vim lawv zoo siab ua txhua yam uas ua rau lawv zoo. Txawm li cas los xij, nws tseem pom qhov kev txais yuav ntawm USB-C them raws li kev txhim kho zoo.

