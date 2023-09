Apple Hais Goodbye rau Lightning Connector nrog iPhone 15 Launch

Tom qab 11 xyoo, Apple tau tshaj tawm tias nws tab tom twv adieu rau nws tus tswv Lightning connector ntawm tus flagship iPhones. Lub tuam txhab nthuav tawm lub iPhone 15 ntawm nws cov khoom lag luam lub caij nplooj zeeg txhua xyoo, nthuav tawm nws cov qauv tshiab uas tam sim no yuav muaj USB-C them cov chaw nres nkoj. Qhov kev txav mus deb ntawm Lightning connector, uas tau tshaj tawm thawj zaug hauv 2012, ua raws li European Union txoj cai tshiab tau txais xyoo tas los hais tias txhua lub xov tooj smartphones muag hauv EU yuav tsum suav nrog USB-C interface rau them nyiaj thaum kawg ntawm 2024.

Lub iPhone 15 los ntawm ob tus qauv: 6.1-nti iPhone 15 pib ntawm $ 799 thiab 6.7-nti iPhone 15 Plus pib ntawm $ 899. Ob qho qauv no muaj cov ntaub thaiv npog ceramic rau ntxiv cov kav ntev thiab 48-megapixel lub koob yees duab loj. Lawv muaj nyob rau hauv tsib xim: liab, daj, ntsuab, xiav, thiab dub.

Apple cov thawj coj tau hais txog cov txiaj ntsig ntawm kev siv cov txheej txheem kev lag luam-tus qauv USB-C, xws li cov ntaub ntawv ntau dua-hloov ceev thiab yooj yim ntawm kev siv tib lub cable los them iPhones, iPads, thiab MacBooks. Lub tuam txhab tshiab MacBooks thiab iPads twb tau txais USB-C them cov chaw nres nkoj, thiab txawm tias peb tiam Apple TV 4K streaming ntaus ntawv siv USB-C rau them. Tsis tas li ntawd, iPhone 15 qauv yuav txhawb nqa cov qauv them nyiaj wireless.

Ntxiv rau iPhone 15, Apple kuj tau qhia Apple Watch Series 9, tus nqi pib ntawm $ 399. Cov yam ntxwv tshiab hauv Series 9 suav nrog "ob npaug-kais" muaj nuj nqi rau kev tswj cov apps, ntawm lub cuab yeej Siri ua haujlwm, txhim kho iPhone-qhov chaw muaj peev xwm, thiab cov zaub ci dua. Apple Watch Series 9 kuj yog thawj lub tuam txhab "carbon-neutral" khoom.

Thaum lub sijhawm nthuav tawm, CEO Tim Cook tau hais luv luv hais txog Apple Vision Pro, lub tuam txhab AR / VR headset, uas tau teem caij nkoj thaum ntxov 2024. Cook kuj tau hais txog Apple txoj kev cog lus rau kev ruaj ntseg ib puag ncig, nrog lub cameo los ntawm Octavia Spencer li "Niam Nature" grilling. cov thawj coj hais txog lawv lub hom phiaj. Cov ntu video qhia Apple lub hom phiaj rau tag nrho nws cov khoom lag luam kom muaj cov pa roj carbon nruab nrab los ntawm 2030.

