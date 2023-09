Apple Watch Series 9 Unveiled: Enhanced Technology and Environmental Milestone

By

Apple tau nthuav tawm qhov kev cia siab heev Apple Watch Series 9, uas nthuav tawm qhov kev txhim kho tshiab rau lub ntiaj teb cov smartwatch muag zoo tshaj plaws. Lub Series 9 los nrog ntau yam tshiab, suav nrog lub zog S9 SiP nti, ob chav kais taw, lub teeb pom kev zoo dua, Siri nrog cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv, Precision Nrhiav rau iPhone, thiab ntau dua. Qhov kev tso tawm tshiab kawg no tseem yog qhov tseem ceeb ntawm ib puag ncig ib puag ncig rau Apple.

Lub Series 9 yog siv los ntawm Apple cov kev cai S9 SiP nti, uas muaj kev txhim kho kev ua tau zoo thiab cov yam ntxwv tshiab. Nws suav nrog ob tus kais taw qhia uas txhim kho kev siv tau, tso cai rau cov neeg siv ua cov haujlwm sib xws nrog ib txhais tes yam tsis tas kov cov zaub. Lub moos kuj tseem muaj lub ci ci dua, nrog qhov ci ci siab tshaj plaws ntawm 2000 nits, ua kom yooj yim nyeem hauv lub hnub ci ci thaum hloov mus rau ib qho nit rau qhov tsaus ntuj.

Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm Series 9 yog nws lub peev xwm ntawm Siri. Siri qhov kev thov tam sim no tuaj yeem ua tiav ncaj qha ntawm lub moos nws tus kheej, muab cov lus teb sai dua thiab txhim khu kev qha rau cov haujlwm uas tsis tas yuav siv internet. Cov neeg siv kuj tuaj yeem nkag mus rau lawv cov ntaub ntawv kho mob siv Siri ntawm Apple Watch.

Lub Series 9 kuj qhia txog Precision Nrhiav, ua tsaug rau nws thib ob tiam Ultra Wideband (UWB) nti. Qhov no feature pab nyob rau hauv nrhiav ib tug misplaced iPhone, ua rau nws yooj yim mus nrhiav tau thaum xav tau. Tsis tas li ntawd, lub moos muaj kev sib sib zog nqus nrog HomePod, tso cai rau cov neeg siv los tswj kev tshaj tawm xov xwm nyob ze ntawm HomePod.

Khiav ntawm watchOS 10, Series 9 coj cov kev hloov kho tshiab, lub ntsej muag saib tshiab, caij tsheb kauj vab thiab hiking nta, thiab cov cuab yeej kho mob hlwb los txhim kho tag nrho cov neeg siv kev paub. Apple Watch Series 9 kuj tseem ua raws li Apple lub siab xav 2030 carbon-nruab nrab txoj kev npaj, raws li cov neeg siv khoom tam sim no tuaj yeem xaiv rau Apple Watch thawj zaug. Lub ntsiab lus tseem ceeb no qhia txog Apple txoj kev cog lus los txo nws cov pa roj carbon monoxide hla nws tag nrho cov lag luam, cov saw hlau, thiab cov khoom lag luam lub neej.

Lub Apple Watch Series 9 yog muaj rau kev txiav txim pib hnub no, nrog kev muaj pib thaum lub Cuaj Hlis 22. Tus nqi rau Series 9 pib ntawm € 449, thiab cov neeg siv khoom kuj tuaj yeem xaiv cov phooj ywg ib puag ncig, xws li FineWoven thiab kho dua tshiab Sport Loops nrog cov khoom siv rov ua dua tshiab.

Hauv cov ntsiab lus, Apple Watch Series 9 qhia txog kev txhim kho muaj zog kom xa cov kev paub zoo rau cov neeg siv. Nrog nws cov thev naus laus zis siab heev thiab nws cov kev xaiv carbon-nruab nrab, Series 9 tsis yog tsuas yog muaj cov yam ntxwv tshwj xeeb tab sis kuj tseem pab txhawb rau yav tom ntej ntsuab.

- Kua Watch Series 9 tshaj tawm