Apple Unveils Powerful A17 Pro Chip ntawm Kev Tshaj Tawm Txhua Xyoo

Apple tau ua rau cov neeg nyiam siv thev naus laus zis los ntawm kev nthuav tawm nws thawj "Pro" nti, A17 Pro, thaum lub caij nplooj zeeg txhua xyoo. Kev khav theeb 3 nanometer loj, A17 Pro yog Apple lub zog loj tshaj plaws ntawm lub xov tooj ntawm tes rau hnub tim, nrog rau 17 billion transistors thiab 16-core CPU. Cov nti tshiab no muaj kev txhim kho tseem ceeb hauv kev ua tau zoo piv rau nws cov thawj coj, AXNUMX.

Raws li Apple, A17 Pro ob qhov kev ua tau zoo yog 10 feem pua ​​​​ntau dua li A16, thaum nws plaub qhov kev ua tau zoo muab kev ua tau zoo dua ib watt. Tsis tas li ntawd, 6-core GPU tau tshaj tawm tias yog 20 feem pua ​​​​ntau dua li ua ntej thiab qhia txog cov duab zoo nkauj xws li kho vajtse nrawm nrawm tracing.

A17 Pro lub peev xwm txhim kho tau zoo tshwj xeeb rau cov neeg tsim khoom ua si. Thaum lub sijhawm qhov kev tshwm sim, Apple tshaj tawm tias cov npe nrov xws li Resident Evil 4, Resident Evil Village, thiab Division Resurgence yuav ua rau lawv txoj hauv kev mus rau iPhone, qhia txog lub peev xwm ua si ntawm lub zog nti no.

Qee tus yuav xav tsis thoob vim li cas Apple thiaj li xaiv los sau cov nti no lub A17 Pro. speculation tshwm sim hais tias seb ib tug scaled-down version ntawm no nti yuav ua hauj lwm nyob rau hauv lub xyoo tom ntej lub iPhone 16. Qhov kev txiav txim zoo no yuav ua rau Apple yooj yim dua yav tom ntej. Tsis yog yuav tsum tau ua kom pom tseeb qhov kev tshem tawm ntawm qee yam nta hauv tus qauv qis dua, lawv tuaj yeem ua kom yooj yim qhia me ntsis qeeb qeeb uas tseem muaj kev hloov kho tshiab los ntawm A16.

Raws li cov ntsiab lus ntxiv tau tshwm sim los ntawm Apple qhov kev tshwm sim 'Wonderlust', tech enthusiasts eagerly xav tias yuav muaj tshwm sim ua ntej nrog A17 Pro nti. Nws yog qhov tseeb tias Apple tab tom thawb cov ciam teb ntawm mobile silicon innovation, paving txoj kev rau kev txhim kho kev ua tau zoo thiab ib tug txawm ntau immersive neeg siv kev.

Qhov chaw:

- Apple nthuav tawm nws thawj lub xov tooj ntawm tes 'Pro' nti, A17 Pro - qhov chaw tsab xov xwm