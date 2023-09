Apple yuav tshaj tawm Is Nrias teb-Ua iPhone 15 ntawm Ntiaj Teb Muag Debut Hnub

Apple Inc. tau teeb tsa los ua qhov kev hloov pauv tseem ceeb rau nws lub tswv yim los ntawm kev nthuav tawm Is Nrias teb-ua iPhone 15 thawj hnub ntawm kev muag khoom, kos thawj zaug ib qho khoom siv hauv zos yuav muaj nyob rau hnub ua ntej thoob ntiaj teb. Thaum feem ntau ntawm iPhone 15 units tseem yuav los ntawm Tuam Tshoj, qhov kev txav no qhia txog Is Nrias teb cov peev txheej tsim khoom lag luam thiab Apple txoj kev siv zog los nthuav tawm nws cov khoom lag luam tshaj li Tuam Tshoj.

Lub iPhone 15 yuav tsum tau nthuav tawm rau hnub Tuesday, nrog kev muag khoom pib nyob rau hnub lossis lub lis piam tom qab qhov kev tshwm sim. Kev tsim tawm ntawm iPhone 15 tau pib lub hli tas los ntawm lub Hoobkas nyob rau yav qab teb Tamil Nadu xeev, ua haujlwm los ntawm Foxconn Technology Group. Txawm hais tias qeeb me ntsis tuaj yeem tshwm sim vim muaj kev thauj mus los tsis muaj zog, Apple qhov kev tsom mus rau qhov sib txawv ntawm nws cov haujlwm Indian thiab Suav tau pom tseeb.

Tus Thawj Kav Tebchaws Narendra Modi qhov kev txhawb siab los txhawb kev tsim khoom hauv zos, ua ke nrog Apple lub tswv yim los txo qis kev vam khom rau Tuam Tshoj thaum muaj kev lag luam tensions, tau ua rau Is Nrias teb ua lag luam tseem ceeb rau Apple txoj kev sib txawv. Ua ntej lub iPhone 14, tsuas yog ib feem me me ntawm Apple cov khoom tsim tawm thoob ntiaj teb tau sib sau ua ke hauv Is Nrias teb, nrog kev ncua ntawm rau rau cuaj lub hlis piv rau Tuam Tshoj ntau lawm. Txawm li cas los xij, qhov kev ncua tau raug txo qis, tso cai rau Apple los sib sau 7% ntawm nws cov iPhones hauv Is Nrias teb thaum kawg lub Peb Hlis.

Lub iPhone 15 tau cia siab tias yuav yog qhov hloov tshiab loj rau lub cuab yeej, nrog kev txhim kho rau lub koob yees duab system thoob plaws ntau yam thiab cov qauv Pro uas muaj kev hloov kho 3-nanometer processor. Cov kab ntawv tshiab no yog qhov tseem ceeb rau Apple kom rov ua kom muaj kev muag khoom, raws li lub tuam txhab tau tshaj tawm kev muag khoom poob rau peb lub hlis twg vim tias tsis muaj cov neeg siv khoom xav tau hauv kev lag luam tseem ceeb xws li Asmeskas, Tuam Tshoj, thiab Europe.

Apple txoj kev tsom mus rau Is Nrias teb txuas ntxiv tshaj li kev tsim khoom, vim tias lub tuam txhab qhib nws thawj lub khw muag khoom hauv lub tebchaws xyoo no. Nrog rau kev lag luam loj hlob sai thiab nce kev muag khoom, Is Nrias teb tau pom tias yog ob qho tib si lub sijhawm muag khoom thiab lub hauv paus tseem ceeb rau Apple cov khoom siv hauv lub sijhawm ntev. Lwm tus neeg muag khoom, xws li Pegatron Corp. thiab lub Hoobkas Wistron Corp. sai sai yuav tau los ntawm Tata Group, kuj tseem xav kom sib sau iPhone 15 hauv Is Nrias teb.

Qhov chaw:

- Hindustan zaug

- Bloomberg News