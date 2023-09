Apple Tshaj Tawm Hloov mus rau USB-C Charging Port rau iPhone 15

By

Kua tau npaj los hloov txoj hauv kev nws cov qauv tom ntej ntawm iPhones them, nrog cov lus ceeb toom qhia tias yav tom ntej iPhone 15 yuav muaj USB-C them chaw nres nkoj es tsis txhob Lightning chaw nres nkoj siv hauv cov qauv dhau los. Qhov kev hloov pauv no yuav siv rau txhua tus qauv iPhone 15. USB-C chaw nres nkoj twb tau siv nyob rau hauv lwm cov kua li xws li MacBooks thiab iPads, nrog rau cov khoom siv tech los ntawm ntau lub tuam txhab.

Qhov kev txav no los ntawm Apple ua raws li txoj cai lij choj dhau los ntawm European Union lub rooj sib tham, uas tso cai siv USB-C them chaw nres nkoj hauv txhua lub xov tooj ntawm tes, ntsiav tshuaj, thiab koob yees duab muag hauv EU. Cov tuam txhab yuav tsum ua raws li qhov yuav tsum tau ua thaum kawg ntawm 2024. Laptops tseem yuav raug rau USB-C qhov yuav tsum tau ua hauv EU los ntawm 2026.

Apple xav tias yuav nthuav tawm iPhone 15 ntawm nws qhov kev tshwm sim "Wonderlust" thaum lub Cuaj Hlis 12. iPhones tau suav nrog ib feem tseem ceeb ntawm Apple cov khoom muag tag nrho, tsim tau $ 156.78 nphom hauv thawj peb lub hlis twg ntawm kev siv nyiaj xyoo 2023. Txawm li cas los xij, qhov no yog qhov poob qis. ntawm kwv yees li 3.7% piv rau tib lub sijhawm hauv 2022.

Lub iPhone ntu ntawm Apple qhov muag muag hauv lub quarter thib peb ntawm 2023 yog $ 39.67 billion, poob 2.4% piv rau xyoo dhau los. Apple's CFO, Lucas Maestri, qhia qhov kev cia siab rau lub quarter thib plaub, cia siab tias yuav txhim kho kev ua tau zoo hauv iPhone thiab Kev Pabcuam ntu. Ntawm qhov kev tshwm sim tom ntej no, Apple kuj tseem yuav nthuav qhia lub cuaj series ntawm Apple Watch.

Qhov chaw:

- CNN Kev Lag Luam

- European Union lub parliament

- Apple xov xwm tshaj tawm