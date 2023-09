Lub vev xaib Apple Store mus Offline Ua ntej ntawm iPhone 15 Launch

Lub vev xaib Apple Store tau mus ua haujlwm ib ntus rau hnub Tuesday thaum sawv ntxov, tsuas yog teev ua ntej qhov kev cia siab siab tshaj tawm ntawm iPhone 15. Cov nplooj ntawv tsaws tau nthuav tawm cov lus hais tias lub vev xaib tau hloov kho tshiab thiab hais kom cov neeg tuaj saib xyuas rov qab sai sai. Lub logo xiav-thiab-grey animated Apple lub logo, kuj tseem cuam tshuam nrog iPhone 15 kev tshwm sim tso tawm, tau tshwm sim nrog rau kev sib txuas ua haujlwm mus rau qhov kev tshwm sim.

Apple CEO Tim Cook tau teeb tsa los nthuav tawm qhov tseeb version ntawm lub tuam txhab cov khoom lag luam ntawm 1 teev tsaus ntuj ET los ntawm Apple Park's Steve Jobs Theatre. Nws tseem tsis tau paub meej tias lub vev xaib sib tsoo yog tshwm sim los ntawm kev txaus siab txaus siab rau iPhone 15 lossis yog tias Apple tab tom hloov pauv rau nws lub khw hauv online.

Lub iPhone 15 yuav tsum tau tso tawm rau lub Cuaj Hlis 22, nrog peb tus qauv muaj nyob ntawm tus nqi sib txawv. Tus qauv version yuav pib ntawm $ 799, thaum Pro Max kev xaiv yuav raug nqi ntawm $ 1,099. Ib qho kev hloov pauv tseem ceeb hauv iPhone 15 yog kev txais yuav USB-C tus qauv them chaw nres nkoj, raws li tau txib los ntawm European Union. Qhov kev txav no qhia txog kev tawm ntawm Apple lub tswv yim Lightning charging chaw nres nkoj.

Cov lus xaiv nyob ib puag ncig lub iPhone 15 suav nrog kev qhia txog "Action Button," uas yuav muab cov neeg siv nkag mus rau ntau yam haujlwm thiab teeb tsa yam tsis tau qhib lub cuab yeej lossis taug kev los ntawm cov apps. Thaum cov ntsiab lus tsis tshua muaj, cov kws tshaj lij ntseeg tias lub pob no tuaj yeem sib txawv ntawm iPhone 15 Pro los ntawm cov qauv dhau los.

Apple feem ntau qhia txog cov khoom tshiab thaum lub caij nplooj zeeg, thiab iPhone 14 tau tso tawm thaum lub Cuaj Hli xyoo tas los. Lub tuam txhab cov khoom lag luam, uas tsis ntev los no tau mus txog cov ntaub ntawv lag luam peev ntawm $ 3 trillion, tau ntsib kev poob qis me ntsis thaum sawv ntxov ua lag luam rau hnub Tuesday.

Qhov chaw: The New York Post, MacRumors, The Associated Press