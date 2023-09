Lub iPhone 15 Pro thiab 15 Pro Max: Kev Txhim Kho Loj

By

Lub iPhone 15 Pro thiab 15 Pro Max yog qhov tseeb ntxiv rau Apple's lineup, thiab lawv tuaj nrog qee qhov kev hloov kho loj. Ib qho kev hloov pauv tseem ceeb tshaj plaws yog kev qhia txog USB-C, hloov lub Lightning chaw nres nkoj. Qhov no txhais tau hais tias cov neeg siv tam sim no siv tau thoob ntiaj teb cables thoob plaws lub platform thiab them lawv iPhones siv lub charger thiab cable los ntawm lawv iPad Pro, MacBook Pro, los yog Galaxy li.

Apple kuj tau tsim ntau qhov kev txhim kho rau iPhone 15 Pro series. Cov qauv tshiab muaj cov npoo contoured thiab thinnest bezels puas tau pom ntawm iPhone. Txawm hais tias cov kev hloov pauv no, tag nrho qhov ntev ntawm cov xov tooj tau raug txo qis thaum tswj hwm qhov loj me ntawm cov zaub ib yam li cov tiam dhau los.

Txhawm rau txo qhov hnyav, Apple tau hloov stainless hlau nrog titanium rau cov thav ntawv ntawm cov qauv Pro tshiab. Kev siv qib 5 titanium, uas tseem siv rau ntawm Mars rover, ua rau cov qauv no yog cov qauv Pro sib sib zog nqus mus rau hnub tim. Tsis tas li ntawd, cov thav ntawv muaj ib qho kev ntxhib los mos ua tiav los ntawm cov txheej txheem 14-teev.

Lub suab hloov pauv ntawm iPhone 15 Pros tau hloov pauv mus rau hauv lub pob ua haujlwm. Nias thiab tuav lub khawm qhib lub hom ntsiag to, thaum ib zaug lossis ob zaug nias tuaj yeem raug xa mus ua ntau yam, xws li qhib lub koob yees duab sai.

Cov zaub ntawm iPhones tshiab tseem zoo ib yam li cov tiam dhau los, nrog rau iPhone 15 Pro muaj 6.1-nti Super Retina XDR OLED zaub thiab iPhone 15 Pro Max ntaus pob 6.7-nti zaub. Cov qauv Pro kuj tuaj nrog kev hloov kho 120Hz (ProMotion) refresh npaum li cas, HDR10, Dolby Vision, thiab lub siab tshaj plaws ntawm 2,000 nits.

Lub koob yees duab kaw lus ntawm iPhone 15 Pro yog tshiab kiag li, pib nrog 48MP lub koob yees duab loj nrog lub sensor loj dua thiab thib ob tiam sensor-hloov stabilization. Qhov no ua rau cov neeg siv tuaj yeem ntes 48MP HEIF cov duab thiab ua kom zoo dua ntawm ntau hom zoom nrog qhov sib txawv focal ntev.

Lub iPhone 15 Pro Max nthuav qhia thawj lub koob yees duab periscope ntawm iPhone, tso cai rau kom muaj peev xwm zoom mus txog 5x. Kev tsim kho qhov muag ntawm lub koob yees duab periscope yog qhov tshwj xeeb, xav txog lub teeb plaub zaug rau lub ntsej muag folded.

Powering lub iPhone 15 Pro thiab Pro Max yog A17 Pro nti, ua rau ntawm 3nm txheej txheem. Lub nti boasts ib tug 6-core processor, 6-core GPU nrog hardware-accelerated Ray Tracing, thiab 16-core Neural Cav rau kev txhim kho tshuab kev kawm. A17 Pro nti kuj tseem muaj lub tshuab ua haujlwm nrog rau AV1 thiab ProRes codecs, ua rau cov neeg siv tuaj yeem ntes 4k 60fps cov yeeb yaj kiab hauv ProRes RAW.

Lub iPhone 15 Pro thiab 15 Pro Max muaj rau kev txiav txim ua ntej, nrog tus nqi pib ntawm $ 999 thiab $ 1,199, raws li. Ob qho qauv yuav pib xa khoom thaum lub Cuaj Hlis 22.

