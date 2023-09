Qhia tawm iPhone 15: Apple's Latest Smartphone

By

Apple tau tshaj tawm nws lub xov tooj tshiab, iPhone 15, ua ib feem ntawm nws qhov Wonderlust Event. Lub iPhone 15 los nyob rau hauv ob lub qauv: lub iPhone 15 thiab iPhone 15 Plus, ob qho tib si featuring impressive 6.1-nti thiab 6.7-nti zaub, feem.

Ib qho ntawm cov kev hloov pauv tseem ceeb tshaj plaws hauv iPhone 15 series yog qhov sib ntxiv ntawm USB-C chaw nres nkoj, tso cai rau kom them sai dua. Qhov kev txav no los teb rau tsab cai tshiab European Union uas xav kom txhua lub xov tooj ntawm tes, ntsiav tshuaj, thiab lub koob yees duab siv USB-C los ntawm 2024. Lub iPhone 15 yuav muaj xim liab, daj, ntsuab, xiav, thiab dub sib txawv, muaj qhov zoo nkauj. matte iav rov qab.

Lub iPhone 15 boasts ob peb noteworthy nta. Nws siv Super Retina XDR npo nrog OLED thev naus laus zis, muab cov xim zoo nkauj thiab qhov ci siab tshaj plaws txog li 2000 nits. Lub koob yees duab kaw lus suav nrog 48MP lub koob yees duab loj nrog 2x telephoto thiab zoom txuas ntxiv. Tsis tas li ntawd, iPhone 15 qhia txog "Portrait Mode" uas tso cai rau cov neeg siv los ntes cov duab zoo nkauj uas tsis tas yuav hloov mus rau hom Portrait.

Tsim los ntawm A16 Bionic nti, iPhone 15 muab kev ua tau zoo dua qub thiab lub roj teeb loj dua rau kev siv txuas ntxiv. Lwm qhov kev hloov pauv tseem ceeb yog qhov kev taw qhia ntawm Dynamic Island, lub ntsiav tshuaj zoo li lub cim uas yav tas los tshwj xeeb rau cov qauv Pro. Txawm li cas los xij, ib txwm-ntawm cov zaub thiab ProMotion feature, nrog cov nqi tshiab txog 120Hz, nyob twj ywm tshwj xeeb rau iPhone 15 Pro qauv.

Ntxiv rau iPhone 15, Apple kuj tau nthuav tawm iPhone 15 Pro. Tus qauv Pro yuav nthuav qhia qib 5 Titanium cov ntaub ntawv, ua rau nws sib zog thiab khav theeb me me. Nws yuav ua kom paub qhov tshiab "khawm ua haujlwm" uas hloov pauv lub nplhaib uas ntsiag to classic, muab cov neeg siv ntau yam kev ua kom haum. Lub iPhone 15 Pro yuav siv los ntawm A17 nti, uas muaj thawj 3 nanometer thev naus laus zis thiab GPU tshiab nrog cov khoom siv nrawm nrawm nrawm rau kev ua si.

Nrog nws cov koob yees duab zoo nkauj, txhim kho kev ua tau zoo, thiab cov yam ntxwv tshiab, iPhone 15 series cog lus tias yuav xa ib qho kev paub tshwj xeeb ntawm smartphone.

- Cov ntaub ntawv Source: IGN

- Duab Source: Unsplash