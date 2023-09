AirPods Pro 2 Tam sim no Los nrog USB-C Charging Case

Apple tau tshaj tawm tias AirPods Pro 2 tshiab yuav los nrog USB-C them cov ntaub ntawv tsis yog Lightning connector. Qhov kev hloov pauv no ua raws li Apple tau txais yuav USB-C ua tus qauv txuas rau nws cov khoom, suav nrog Mac, iPad, thiab Siri Chaw Taws Teeb.

Lub AirPods Pro 2 lawv tus kheej yuav tsis tau txais kev kho vajtse hloov kho dua tshiab tab sis tam sim no yuav tau tshaj USB-C them. Qhov no txhais tau tias cov neeg siv tau yooj yim siv tib lub cable los them lawv Mac, iPad, AirPods, thiab iPhone 15 tshiab. Tsis tas li ntawd, AirPods Pro 2 tuaj yeem them ncaj qha los ntawm iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, thiab iPhone 15 Pro Max.

Rau cov neeg yuav khoom tshiab AirPods Pro 2, USB-C them rooj plaub yuav suav nrog hauv lub thawv. Txawm li cas los xij, tsis zoo li qhov kev cia siab thawj zaug, Apple yuav tsis muag USB-C them cov ntaub ntawv cais.

Kev xaj rau AirPods Pro 2 tshiab nrog lub USB-C them cov ntaub ntawv tam sim no tuaj yeem muab tso rau, nrog kev xa khoom tau teem sijhawm pib rau lub Cuaj Hlis 22. Tus nqi rau AirPods Pro 2 tseem nyob ntawm $ 249.

Zuag qhia tag nrho, qhov kev hloov tshiab no qhia txog Apple qhov kev cog lus rau kev ua qauv ntawm nws cov khoom nrog USB-C connector, tso cai rau kom yooj yim dua thiab ua tau zoo thoob plaws cov khoom siv.

