Goodbye rau iPhone 13 Mini: Apple Tso nws lub xov tooj me tshaj plaws

Apple tau txiav tawm lub iPhone 13 Mini, ua raws li txoj hmoo zoo ib yam li nws cov thawj, iPhone 12 Mini. Lub xov tooj me me tau raug tshem tawm ntawm Apple cov kab ke, tawm hauv chav rau iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13, thiab tiam thib ob iPhone SE (2022).

Lub iPhone 12 Mini, qhia hauv 2020, tau txais kev tshuaj xyuas sib xyaw. Txawm hais tias qee tus, suav nrog tus kws sau ntawv ntawm kab lus no, yog cov kiv cua ntawm qhov loj me, ntau tus neeg siv tau poob siab nrog lub roj teeb lub neej thiab lub vijtsam kaw. Raws li qhov tshwm sim, Apple yuav tsum txo qis kev tsim tawm ntawm iPhone 12 Mini los ntawm 70 feem pua ​​​​hauv tsawg dua ib xyoos.

Nrog kev txiav tawm ntawm iPhone 13 Mini, cov neeg nyiam lub vijtsam me tseem muaj qee qhov kev xaiv. Cov neeg muag khoom thib peb thiab cov neeg nqa khoom zoo li Amazon tseem muab iPhone 13 Mini rau kev yuav khoom. Tsis tas li ntawd, muaj cov xov tooj me me hauv Android muaj, nrog rau cov peev nyiaj-phooj ywg thib ob tiam iPhone SE, uas muaj 4.7-nti npo tab sis tsis muaj qee yam ntawm cov yam ntxwv siab heev pom hauv Mini qauv txiav, xws li lub koob yees duab dual, MagSafe, ultra-wideband 5G, thiab Face ID.

Thaum Apple tau txiav txim siab tawm mus los ntawm kev tsim cov xov tooj me me, tseem muaj lwm txoj hauv kev rau cov neeg nyiam cov khoom siv compact. Qhov kev txiav tawm ntawm iPhone 13 Mini tuaj yeem ua rau qee qhov poob siab, tab sis tseem muaj kev xaiv muaj nyob hauv khw rau cov neeg nrhiav lub xov tooj me dua.

Cov Ntsiab Lus:

- iPhone 13 Mini: Cov qauv me me ntawm iPhone 13, qhia los ntawm Apple hauv lawv cov xov tooj ntawm tes.

- iPhone SE: Tus qauv siv nyiaj siv nyiaj hauv iPhone nrog lub vijtsam me me, feem ntau ua rau cov neeg siv uas nyiam cov khoom siv compact.

Source: Sheena Vasani, Lub Verge.