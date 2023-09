Apple tshaj tawm USB-C them Case rau AirPods Pro

Apple tau tshaj tawm tias tam sim no AirPods Pro yuav tuaj nrog USB-C them cov ntaub ntawv, tso cai rau cov neeg siv them lawv lub mloog pob ntseg siv tib lub xov tooj raws li lawv cov iPhone 15 tshiab. Qhov kev txav no ua raws li Apple tau maj mam txais yuav USB-C hla nws cov khoom lag luam, suav nrog. lub Mac, iPad, iPhone, thiab lwm yam accessories.

Yav dhau los, Apple's flagship earbuds siv Lightning charging ports. Nrog rau kev hloov pauv mus rau USB-C, cov neeg siv tam sim no tuaj yeem yooj yim them lawv AirPods Pro siv tib lub cable uas los nrog lawv cov iPhone 15 tshiab. Tsis tas li ntawd, Apple tau hais thaum lub sijhawm nthuav tawm tias cov neeg siv kuj tseem tuaj yeem them lawv AirPods ntawm lawv iPhone.

Txawm hais tias AirPods Pro tab tom hloov mus rau USB-C, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias AirPods li niaj zaus thiab AirPods Max lub mloog pob ntseg yuav tsis tau txais USB-C hloov kho lub sijhawm no. Txawm li cas los xij, cov lus xaiv tau qhia tias ob qho khoom lag luam tuaj yeem hloov kho qee lub sijhawm xyoo tom ntej.

Daim ntawv tshaj tawm no qhia txog Apple txoj kev cog lus rau USB-C txuas thiab nws qhov tseem ceeb zuj zus hauv kev lag luam thev naus laus zis. USB-C muaj ntau cov txiaj ntsig, suav nrog kev them nqi nrawm dua, txhim kho cov ntaub ntawv hloov pauv, thiab nce kev sib raug zoo nrog ntau yam khoom siv.

Nrog USB-C them cov ntaub ntawv rau AirPods Pro, Apple ua raws li cov kev xav tau ntawm nws cov neeg siv khoom uas twb muaj lossis npaj yuav yuav lub iPhone 15 tshiab. Qhov kev sib koom ua ke no yooj yim rau cov txheej txheem them nyiaj thiab tshem tawm qhov xav tau ntxiv cov cables lossis adapters.

Qhov chaw:



- Lub Verge