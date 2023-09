Apple's Kev Tshaj Tawm Txog Kev Tshaj Tawm: Peb Yuav Ua Li Cas?

Apple tab tom npaj rau nws qhov kev cia siab tshaj tawm xov xwm, tau teem rau ntawm lub tuam txhab lub hauv paus chaw haujlwm hauv Cupertino, California. Thaum lub xyoo iPhone kev tshwm sim feem ntau tau tsom mus rau kev hloov kho ntxiv, xyoo no Apple xav tias yuav nthuav qhia USB-C them rau nws cov smartphones thawj zaug. Qhov kev txav no yuav ua raws li European Union txoj cai tsis ntev los no xav kom txhua yam khoom siv me me los txhawb USB-C them los ntawm 2024.

Kev txais yuav ntawm USB-C them yuav tsis tsuas yog ua kom cov txheej txheem them nyiaj thoob plaws ntau yam khoom siv thiab cov khoom lag luam tab sis kuj txo tus naj npawb ntawm cov chargers thiab cables cov neeg siv khoom xav tau sib cav nrog. Cov kws tshuaj ntsuam ntseeg tias qhov kev hloov pauv no yog qhov cuam tshuam loj rau iPhone tsim, tab sis tsis yog qhov txaus ntshai.

Ntxiv nrog rau USB-C them, lub iPhone 15 kab lus tau hais tias yuav ua kom muaj qhov "Dynamic Island" feature, hloov lub thais sab saum toj ntawm lub vijtsam. Cov qauv siab dua iPhone 15 Pro thiab 15 Pro Max yuav tsum muaj cov yam ntxwv tshiab, suav nrog lub ntsej muag lub ntsej muag lub ntsej muag rau lub ntsej muag kho qhov muag zoom thiab titanium casing rau cov khoom sib dua thiab nyias. Cov qauv no kuj tseem yuav tsum tau siv los ntawm Apple qhov tseeb A17 nti, muab kev ua haujlwm sai dua thiab siv roj teeb ntev dua.

Cov xwm txheej xov xwm kuj tseem tuaj yeem muab kev hloov kho tshiab ntawm Apple lub mloog pob ntseg sib xyaw, Lub Zeem Muag Pro, tau teem caij rau xyoo 2024. Apple tuaj yeem thuam cov yam ntxwv tshiab thiab kev sib koom tes rau cov khoom lag luam futuristic no.

Ntxiv mus, Apple zoo li yuav nthuav tawm nws cov Apple Watches tshiab, suav nrog Apple Watch Series 9, nrog rau cov tshiab iPhones. Lub tuam txhab kuj tseem tuaj yeem nthuav tawm nws cov AirPods tiam tom ntej nrog USB-C-tshaj cov ntaub ntawv them nyiaj. Tshaj tawm hnub rau kev ua haujlwm tom ntej, xws li iOS 17, kuj tseem tuaj yeem tshaj tawm.

Txawm li cas los xij, qhov kev tshwm sim tsis xav tias yuav muaj iPads tshiab lossis Mac computers, raws li cov kws tshuaj ntsuam xav tias cov ntawv tshaj tawm yuav tuaj rau lub Kaum Hli. Ib yam li ntawd, Apple tsis tau kwv yees tias yuav tso tawm cov khoom siv foldable los sib tw nrog Samsung thiab Google cov khoom.

Hauv cov ntsiab lus, Apple qhov kev tshwm sim xov xwm yuav los tom ntej tau cog lus hloov tshiab thiab hloov pauv, nrog kev qhia txog USB-C them rau iPhones yog qhov tseem ceeb. Cov neeg siv khoom kuj tseem tuaj yeem tos ntsoov rau cov yam ntxwv tshiab hauv iPhone 15 kab ntawv, nrog rau kev thuam rau Vision Pro sib xyaw qhov tseeb headset. Qhov kev tshwm sim tau teem tseg rau ntawm Apple lub hauv paus chaw haujlwm thiab yuav tshaj tawm hauv lawv lub vev xaib.

