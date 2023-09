Apple tshaj tawm iPhone 15 thiab Apple Watch ntawm Kev Tshaj Tawm Txhua Xyoo

Apple tau tuav nws qhov kev tshwm sim iPhone txhua xyoo ntawm Apple Park hauv Cupertino, California, nthuav tawm qhov kev cia siab heev iPhone 15 thiab iPhone 15 Plus. Qhov kev tshwm sim kuj tau nthuav tawm lub cim tshiab Apple Watch, uas yog tsim nrog 95% titanium.

Ib qho kev hloov pauv tseem ceeb hauv Apple cov khoom lag luam yog kev hloov pauv ntawm tawv los ua cov khoom siv. Lub tuam txhab tau tshaj tawm ob peb txoj hlua tshiab thiab xim raws li cov fiber ntau thiab yas, qhia txog lawv txoj kev cog lus rau kev siv cov khoom siv rov ua dua tshiab. Qhov kev txav no qhia txog kev tawm mus los ntawm thawj Apple Watch tso tawm xyoo 2014, uas tau hais txog kev zam thiab khoom kim heev ua tiav zoo li tawv.

Lub iPhone 15 thiab iPhone 15 Plus tam sim no muaj lub Dynamic Island, ib qho kev qhia hauv yav dhau los iPhone 14 Plus. Qhov kev siv thev naus laus zis no muaj nyob rau ntawm ob qho tib si siab dua- thiab qis-kawg qauv ntawm iPhone 15.

Lub iPhone 15 tau nthuav tawm hauv cov yeeb yaj kiab saib ua ntej, qhia nws cov xim tshiab: muted liab, daj, ntsuab, xiav, thiab dub. Tim Cook, Apple's CEO, tau nthuav tawm qhov tseeb ntxiv rau iPhone lineup.

Hais txog tus nqi, Apple Watch Ultra 2 yuav raug nqi ntawm $ 799, Series 9 ntawm $ 399, thiab SE thib ob tiam ntawm $ 249.

Apple tseem tab tom hloov pauv nws cov bands rau Apple Watch. Nrog rau kev tsom mus rau ib puag ncig sustainability, lub tuam txhab qhia tshiab zoo woven bands uas yog 100% tawv-dawb. Apple koom tes nrog cov khoom kim heev Hermès ntawm plaub pawg tshiab thiab tshaj tawm kev sib koom tes nrog cov khaub ncaws ncaws pob Nike.

Qhov tseem ceeb ntawm Apple Watch Ultra 2 tshiab yog nws cov S9 nti, uas ua rau pom qhov tseeb los ntawm qhov thib ob tiam ultra-wideband architecture. Nws boasts cov zaub tshiab muaj peev xwm ntawm 3,000 nits, 72 teev ntawm roj teeb lub neej, thiab 95% rov ua dua titanium.

Apple cov thawj coj ib puag ncig kuj tau hais txog thaum lub sijhawm tshwm sim. Yav dhau los Environmental Protection Agency tus thawj coj thiab Apple tus thawj coj Lisa Jackson tau tham txog lub tuam txhab kev cog lus los ntxuav lub zog thiab txo qis emissions hauv nws cov saw hlau.

Hauv cov yeeb yaj kiab hais txog Apple cov thawj coj ib puag ncig, tus neeg ua yeeb yam Octavia Spencer tau ua lub ntsej muag zoo li "Niam Xwm," nrog Tim Cook thiab Lisa Jackson.

Apple lub hom phiaj ntawm kev txawj ntse txawj ntse tau tshwm sim nrog kev qhia txog "neural engine," AI accelerator embedded nyob rau hauv nws cov chips. Cov thev naus laus zis no txhim kho lub peev xwm kawm tshuab thaum txhim kho kev siv hluav taws xob, teeb tsa Apple sib nrug ntawm cov neeg sib tw xws li OpenAI thiab Google.

Cov yam ntxwv tshiab rau Apple Watch kuj tau tshaj tawm, suav nrog Ob Tus Tap, uas tso cai rau cov neeg siv cuam tshuam nrog lub cuab yeej siv lawv tus ntiv tes xoo thiab ntiv tes xoo yam tsis tas kov lub vijtsam. Lub Watch's "Nrhiav Kuv iPhone" feature kuj tau txhim kho kom muab cov ntaub ntawv qhov chaw raug ntau dua.

Zuag qhia tag nrho, Apple qhov kev tshwm sim txhua xyoo tau nthuav tawm nws cov kev hloov tshiab tshiab hauv smartphones thiab smartwatches, qhia lub tuam txhab kev cog lus rau kev ruaj khov, AI, thiab cov neeg siv kev paub.

