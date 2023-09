Apple thiab AAA Tus khub coj Satellite-Powered Roadside Assistance rau iPhones

By

Apple tau tshaj tawm txoj kev koom tes tshiab nrog AAA los nqa satellite-powered Roadside Assistance rau iPhone 15 thiab iPhone 14. Qhov tshwj xeeb no nthuav dav ntawm Emergency SOS uas twb muaj lawm ntawm satellite, uas tau qhia nrog iPhone 14. Nrog rau cov kev pabcuam tshiab no, cov neeg siv iPhone tuaj yeem tam sim no tau txais kev pab rau lub tsheb teeb meem xws li lub log tsheb tiaj tus los yog khiav tawm roj thaum lawv tawm ntawm lub xov tooj ntawm tes.

Thaum qhib lub tshiab iPhone 14 lossis iPhone 15, cov neeg siv yuav tau txais ob xyoos pub dawb rau kev siv Emergency SOS thiab Roadside Assistance. Cov kev pabcuam muab los ntawm qhov tshwj xeeb no tau them raws li AAA cov lus ua tswv cuab rau AAA cov tswvcuab, lossis muaj nyob rau ntawm kev them nyiaj ib zaug rau cov tsis yog tswvcuab.

Txhawm rau nkag mus rau Txoj Kev Pabcuam Txoj Kev Pabcuam, cov neeg siv tuaj yeem sau ntawv AAA rau kev pabcuam thaum muaj xwm txheej ceev xws li raug kaw tawm ntawm lawv lub tsheb lossis tsis muaj roj. Cov yam ntxwv no siv Apple's Emergency Text los ntawm kev xaiv satellite thaum tsis muaj xov tooj ntawm tes lossis Wi-nkaus muaj.

Thaum tus neeg siv hu rau AAA rau kev pab, daim ntawv nug luv luv yuav tshwm sim ntawm qhov screen los sau cov ntsiab lus tseem ceeb. Cov ntsiab lus no tuaj yeem xa tawm ntawm satellite mus rau AAA, leej twg yuav xa lus ncaj qha rau tus neeg siv thiab xa kev pab rau lawv qhov chaw. Txawm li cas los xij, nws tseem ceeb heev uas yuav tsum nco ntsoov tias qhov no satellite feature yuav tsum muaj txoj kab pom tseeb rau saum ntuj, yog li nws yuav tsis ua haujlwm hauv thaj chaw ntoo hnyav lossis lwm qhov chaw uas muaj kev cuam tshuam.

Thaum Apple tsis tau tshaj tawm tus nqi rau Emergency SOS tom qab thawj ob xyoos, nws yog qhov zoo siab tos txais rau cov neeg siv iPhone uas yuav pom lawv tus kheej xav tau kev pab hauv thaj chaw deb lossis xwm txheej uas tsis muaj txoj hauv kev sib txuas lus.

Tau qhov twg los: Apple, AAA