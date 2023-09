Apple's Upcoming iPhone 15: Yuav Ua Li Cas Cia Siab

By

Apple tab tom npaj los nthuav tawm nws qhov kev cia siab heev iPhone 15 thaum nws cov khoom lag luam nthuav tawm txhua xyoo. Lub tuam txhab thev naus laus zis tau ntsib kev poob qis hauv kev muag khoom, nrog peb lub hlis twg ntawm cov lej poob qis, qhia txog lwm qhov kev poob qis hauv lub quarter tam sim no. Qhov no tau ua rau poob ntawm Apple tus nqi Tshuag thiab nres hauv nws txoj kev lag luam loj hlob.

Zoo ib yam li yav dhau los iterations, lub iPhone 15 tsis xav tias yuav ua kom muaj kev txhim kho thev naus laus zis. Hloov chaw, nws yuav zoo li muaj kev txhim kho ntxiv rau nws cov chips, roj teeb, thiab cov koob yees duab. Txawm li cas los xij, ib qho kev hloov pauv tseem ceeb yog qhov kev coj ua ntawm USB-C cable tus qauv, uas Apple yuav zoo li qhia txog kev them nyiaj.

Qhov kev hloov mus rau USB-C no feem ntau yog tsav los ntawm txoj cai los ntawm European regulators uas hu rau phasing tawm Lightning chaw nres nkoj cables los ntawm 2024. Muaj kev xav txog seb Apple puas yuav siv qhov kev hloov pauv no thoob ntiaj teb lossis txwv nws mus rau European lag luam. Hmoov zoo, ntau tus neeg siv khoom twb muaj USB-C cables vim lawv siv dav hauv ntau yam khoom siv, ua rau kev hloov pauv tau yooj yim. USB-C cables kuj tseem muaj kev them nqi sai thiab cov ntaub ntawv hloov pauv piv rau Lightning cables, uas tej zaum yuav pom tau tias yog qhov zoo rau cov neeg siv khoom.

Tsis tas li ntawd, tus qauv iPhone 15 tuaj yeem tsim kho dua tshiab, nrog rau cov duab hloov pauv ntawm lub vijtsam zaub hu ua "Dynamic Island." Cov qauv tsim no tau nthuav tawm thawj zaug nrog cov khoom siv Pro thiab Pro Max xyoo tas los. Tseem muaj cov lus xaiv ntawm Pro thiab Pro Max versions suav nrog periscope-style telephoto lens nrog 6x optical zoom, muab kev txhim kho lub koob yees duab rau kev yees duab ntev.

Nrog rau cov kev hloov kho tshiab no, cov kws tshuaj ntsuam kwv yees qhov muaj peev xwm nce ntawm tus nqi ntawm Pro thiab Pro Max qauv. Qhov no los ntawm lub sijhawm thaum kev nce nyiaj txiag thoob ntiaj teb twb cuam tshuam txog kev siv nyiaj hauv tsev, sim cov neeg siv khoom txaus siab them rau cov khoom siv hwm.

Ib cag ntawm cov tshiab iPhones, Apple tseem xav tias yuav nthuav tawm nws cov smartwatches tshiab thiab cov iOS 17 uas yuav los tom ntej. iOS 17 yuav nthuav qhia cov yam ntxwv xws li cov ntawv teev npe ntawm lub sijhawm tiag tiag ntawm kev hu tsis teb, tso cai rau cov neeg siv txiav txim siab seb yuav teb qhov hu ua ntej lub suab kaw.

Zuag qhia tag nrho, Apple's iPhone 15 tso tawm yog qhov kev cia siab heev, txawm tias tsis muaj kev txhim kho thev naus laus zis loj. Kev txais yuav ntawm USB-C cables, kev txhim kho lub koob yees duab, thiab kev hloov kho software yuav tsum tau ntxias cov neeg siv khoom thiab tsav kev muag khoom.

Qhov chaw:

- Cov ntawv xov xwm: [Ntxiv Lub Npe Lub Npe thiab URL]

- USB-C txhais: [Ntxiv lub npe thiab txhais]

– Lightning port definition: [Ntxiv Lub Npe thiab Txhais]