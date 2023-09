Apple nthuav tawm cov kev hloov kho zoo siab thiab muaj peev xwm nce tus nqi rau iPhone 15 Pro thiab Pro Max

Apple tau teem sijhawm los nthuav tawm nws cov khoom lag luam tshiab kawg ntawm qhov kev tshwm sim "Wonderlust" yav tom ntej, nthuav tawm qhov kev cia siab heev iPhone 15 Pro thiab iPhone 15 Pro Max. Nrog rau cov xov tooj tshiab no, cov neeg siv khoom tuaj yeem cia siab tias yuav pom Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, AirPods Pro tshiab, thiab ntau dua. Txawm li cas los xij, nws yog qhov hloov pauv Apple muaj nyob rau hauv khw rau cov qauv iPhone tshiab uas tau ntes txhua tus neeg nyiam, tshwj xeeb tshaj yog tus nqi nce.

Ib qho ntawm cov laj thawj tseem ceeb rau tus nqi nce ntawm iPhone 15 Pro thiab Pro Max yog qhov kev qhia txog kev hloov kho tshiab. Apple muaj kev npaj siab rau iPhone 15 kab, suav nrog kev hloov ntawm Lightning mus rau USB-C, kev txhawb nqa Qi 2 wireless charging, programmable mute khawm nrog Action khawm ua haujlwm ntawm Pro qauv, ntawm lwm yam nta.

Daim ntawv tshaj tawm tsis ntev los no los ntawm Digitimes qhia tias iPhone 15 Pro series kuj tseem yuav pom tus nqi nce ntxiv vim yog ob qhov kev hloov kho loj. Ua ntej, Apple tab tom xav txog kev hloov pauv ntawm cov hlau tsis muaj steel mus rau titanium chassis, uas tuaj yeem nce nqi ntau lawm. Qhov thib ob, tus qauv Pro Max tuaj yeem tshwj xeeb tshwj xeeb rau kev hloov kho lub lens periscope, tso cai rau 5-6x optical zoom, nrog qee qhov kev xav tias txawm tias 10x optical zoom muaj peev xwm.

Hais txog tus nqi, iPhone 15 Pro thiab Pro Max tuaj yeem dhau los ua tus qauv iPhone kim tshaj plaws rau hnub tim. Qhov sib ntxiv ntawm lub koob yees duab optical zoom tshiab tuaj yeem muaj peev xwm nce tus nqi ntawm Pro Max los ntawm $ 200. Raws li Forbes, qhov kwv yees tus nqi tawg rau iPhone 15 kab yog raws li hauv qab no: iPhone 15 pib ntawm $ 799, iPhone 15 Plus pib los ntawm $ 899, iPhone 15 Pro pib ntawm $ 1,099, thiab iPhone 15 Pro Max pib los ntawm $ 1,299.

Apple qhov kev txiav txim siab los siv cov kev hloov pauv no tau ntseeg tias yog ib qho kev tawm tswv yim los sib npaug qhov xav tau thoob plaws nws cov qauv iPhone. Hauv lub voj voog dhau los, cov qauv Pro thiab Pro Max tau muag cov qauv iPhone thiab Plus cov qauv vim yog tus nqi sib txawv me me. Los ntawm kev nce tus nqi sib txawv ntawm Pro thiab cov qauv tsis yog Pro, Apple lub hom phiaj kom sib npaug ntawm kev thov thiab txhawb nqa nws cov khoom siv. Yog li ntawd, iPhone 15 Pro yuav raug nqi ze li $ 300 ntau dua li tus qauv iPhone 15, thaum iPhone 15 Pro Max yuav raug nqi kwv yees li $ 400 ntau dua li iPhone 14 Plus.

Cov nqi sib txawv no yuav ua rau muaj peev xwm hloov kho tau xav txog ob zaug, tab sis Apple nrhiav kev nce nws tus nqi muag nruab nrab los cuam tshuam qhov poob tag nrho hauv kev lag luam smartphone. Nws tseem yuav pom tias qhov kev hloov kho tshiab thiab kev nce nqi yog qhov ncaj ncees thiab seb cov neeg siv khoom puas yuav pom tau tias iPhones tshiab tsim nyog rau kev nqis peev. Apple Event tau teem sijhawm rau lub Cuaj Hlis 12.

