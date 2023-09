Apple Glasgow Store Tau Txais Daim Ntawv Pom Zoo Them Nyiaj tom qab Unionization

Lub khw Apple hauv Glasgow, Scotland, tau ua tiav daim ntawv cog lus them nyiaj nrog lub tuam txhab tom qab nws kev koom ua ke. Thaum Lub Kaum Ib Hlis, cov neeg ua haujlwm ntawm lub khw tau pov npav pom zoo kom muaj UK lub koomhaum ua lag luam GMB sawv cev rau lawv. Apple Retail Workers Union tshaj tawm tias cov neeg ua haujlwm tsis lees paub Apple tus qauv them nyiaj thiab hloov pauv nyiaj tsawg kawg nkaus thiab them nyiaj rau txhua tus tswvcuab. Tsis tas li ntawd, feem ntau ntawm cov neeg ua haujlwm yuav tau txais txiaj ntsig los ntawm kev txhim kho kev them nyiaj, nrog ntau tus tau txais 7% nce.

Cov kev sib tham ua tiav tau hais txog cov txiaj ntsig ntawm kev muaj lub koomhaum, raws li Apple Retail Workers Union. Lawv muaj peev xwm ua kom Apple tus qauv them nyiaj ncaj ncees thiab tsawg dua nyob ntawm qhov kev ntsuas arbitrary. Lub khw Apple Glasgow tau dhau los ua thawj zaug hauv UK los koom ua ke thiab ua tiav nws cov xwm txheej raws li kev lees paub kev koom ua ke hauv lub Ob Hlis, tom qab tau txais kev pom zoo nrog Apple.

Nws tsim nyog hais tias Apple muaj keeb kwm tawm tsam kev tsim cov koom haum hauv nws lub khw muag khoom. National Labor Relations Board nyob rau hauv Teb Chaws Asmeskas tseem tau pom lub tuam txhab ua txhaum ntawm kev ua txhaum cai tawm tsam kev ua haujlwm. Qhov kev txiav txim siab los koom ua ke ntawm lub khw Apple Glasgow tau tsav los ntawm kev txhawj xeeb txog kev tsis quav ntsej nyiaj txiag thiab teeb meem kev ua haujlwm. Cov neeg ua haujlwm xav tias lawv qhov kev tsis txaus siab tsis raug saib xyuas, nrog rau ib tus neeg ua haujlwm qhia lawv qhov kev tsis txaus siab los ntawm kev piv rau kev tshaj tawm cov teeb meem rau "sau ntawv rau Santa."

