Apple Tshaj Tawm Kev Ruaj Ntseg Hloov Kho Patching Zero-Day Exploits Targeting Civil Society Organization

Apple tau tshaj tawm kev ruaj ntseg hloov tshiab los hais txog ob hnub xoom-hnub kev siv dag zog uas tau siv los tawm tsam ib tus tswv cuab ntawm lub koom haum pej xeem hauv Washington DC Qhov tsis zoo tau tshawb pom los ntawm Citizen Lab, pawg saib xyuas hauv internet uas tshawb xyuas tsoomfwv malware.

Ib qho ntawm cov kev siv tau pom yog xoom-nias qhov tsis zoo, uas ua rau cov neeg nyiag nkag mus rau cov neeg raug tsim txom nrog malware yam tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm tus neeg siv. Cov saw siv tau siv qhov tsis zoo no los xa NSO Group's infamous malware, Pegasus. Cov kws tshawb fawb ntawm Citizen Lab tau sau tseg tias kev siv cov saw hlau tuaj yeem cuam tshuam iPhones khiav qhov tseeb version ntawm iOS yam tsis muaj tus neeg raug tsim txom cuam tshuam.

Thaum nrhiav pom cov kev tsis zoo no, Citizen Lab tau tshaj tawm tam sim ntawd rau Apple. Lub tuam txhab thev naus laus zis tom qab tso tawm thaj chaw los daws qhov tsis txaus ntseeg kev nyab xeeb. Apple tau ua tsaug rau Citizen Lab rau kev tshaj tawm cov kev siv xoom-hnub.

Nws yog ib qho tsim nyog sau cia tias Apple kuj tau kho qhov muaj qhov tsis zoo ntxiv, uas qhia tias lub tuam txhab yuav pom nws thaum tshawb nrhiav thawj zaug siv. Cov saw siv tau raug hu ua "BLASTPASS" los ntawm Citizen Lab, raws li nws koom nrog kev siv PassKit, lub hauv paus haujlwm uas pab txhawb Apple Pay kev koom ua ke hauv cov apps.

John Scott-Railton, tus kws tshawb fawb laus ntawm Citizen Lab, tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm cov koom haum pej xeem hauv zej zog raws li kev ceeb toom ntxov rau cybersecurity hauv nws tweet. Nws hais kom txhua tus neeg siv iPhone hloov kho lawv cov khoom siv kom ntseeg tau tias lawv muaj kev nyab xeeb.

Thaum lub sijhawm ntawm tsab xov xwm no, NSO Pawg tsis tau teb rau cov lus thov rau kev tawm tswv yim.

Hauv kev xaus, Apple cov lus teb nrawm hauv kev tso tawm kev ruaj ntseg hloov tshiab los kho cov kev siv xoom-hnub no qhia txog lawv txoj kev cog lus los tiv thaiv lawv cov neeg siv los ntawm kev hem thawj cyber. Nws yog ib qho tseem ceeb rau cov neeg siv kom tsis tu ncua hloov kho lawv cov cuab yeej kom nyob twj ywm tiv thaiv tawm tsam qhov tsis zoo tshwm sim.

