Apple cia siab tias yuav nthuav tawm iPhone tshiab Lineup nrog USB-C Charger

Apple tau teem sijhawm tshaj tawm nws cov iPhone tshiab niaj hnub no, uas yuav tsum muaj kev hloov pauv ntawm Lightning mus rau USB-C charger ports. Qhov kev txav no los tom qab muaj kev tsis sib haum xeeb nrog European Union (EU), uas tau yuam kom txhua yam khoom siv me me, suav nrog cov xov tooj, yuav tsum tau sib xws nrog USB-C them cables thaum kawg ntawm xyoo tom ntej. EU sib cav tias qhov kev hloov pauv no yuav txo cov khoom pov tseg thiab txuag nyiaj rau cov neeg siv khoom.

Apple yav dhau los tau sib cav hais tias nws lub Lightning cable muaj kev nyab xeeb dua li USB-C chargers, uas twb tau siv los ntawm cov tuam txhab sib tw xws li Samsung. Txawm li cas los xij, tam sim no lub tuam txhab tau ua raws li EU txoj cai. Cov qauv iPhone tshiab yuav tsum tau nthuav tawm ntawm Apple's Wonderlust qhov kev tshwm sim, uas feem ntau yog lub sijhawm ntawm lub xyoo thaum iPhones tshiab tau qhia.

Cov lus tshaj tawm no los txog lub sijhawm thaum Apple tab tom ntsib kev muag khoom iPhone poob vim yog tus nqi siab dua. Cov neeg siv khoom xaiv ncua kev hloov kho dua tshiab rau cov qauv tshiab. Tsis tas li ntawd, lub tuam txhab tab tom cuam tshuam nrog kev tsis sib haum xeeb ntawm Tebchaws Meskas thiab Tuam Tshoj. Cov ntawv ceeb toom qhia tias tsoomfwv Suav tau txwv tsis pub cov tub ceev xwm siv Apple xov tooj.

Cov kws tshuaj ntsuam kwv yees tias qhov hloov mus rau USB-C yuav yog qhov tseem ceeb ntawm Apple cov lus tshaj tawm. Yory Wurmser, Tus Thawj Saib Xyuas Haujlwm ntawm Insider Intelligence, ntseeg tias qhov kev tshwm sim niaj hnub no tseem yuav nthuav tawm cov qauv tshiab Apple Watch thiab AirPod, tab sis iPhone 15 yuav yog qhov tseem ceeb tshaj tawm rau lub tuam txhab. EU tus tsim txoj cai ntseeg hais tias qhov kev taw qhia ntawm ib lub charger yuav yooj yim rau cov neeg European lub neej thiab tshem tawm qhov xav tau ntawm cov khoom siv uas tsis siv, ua rau cov nqi txuag ntawm € 250 lab ib xyoos rau cov neeg siv khoom.

Txawm hais tias qee tus neeg siv khoom yuav muaj kev txhawj xeeb txog kev hloov pauv cable, cov kws tshuaj ntsuam zoo li Avi Greengart los ntawm Techsponential kwv yees tias nyob rau hauv ib tiam neeg, cov neeg siv khoom yuav txais thiab hloov mus rau tus qauv tshiab. Nws kuj tseem xav tias Apple yuav nce nqi ntawm nws cov qauv Pro nrog rau kev txhim kho iPhone koob yees duab thiab chips.

Kev poob qis hauv iPhone muag tsis ntev los no, uas suav txog ze li ib nrab ntawm Apple cov nyiaj tau los tag nrho, tau ua rau muaj kev txhawj xeeb. Tsoomfwv Suav txoj kev txwv rau iPhones ntawm tsoomfwv cov chaw haujlwm thiab cov koomhaum pabcuam hauv lub xeev kuj tau cuam tshuam rau Apple cov khoom lag luam thiab kev xav ntawm kev lag luam. Txawm li cas los xij, cov kws tshuaj ntsuam zoo li Dan Ives los ntawm Wedbush ntseeg tias Apple tau txais kev lag luam tseem ceeb hauv Suav teb thiab cia siab tias yuav muaj peev xwm txwv tsis pub tsuas yog cuam tshuam rau ib feem me me ntawm kev muag iPhone hauv lub tebchaws.

Cov Ntsiab Lus:

- Lightning charger ports: Cov khoom siv hluav taws xob uas siv los ntawm Apple cov khoom siv.

- USB-C: Lub chaw them nyiaj thoob ntiaj teb uas tau dhau los ua tus qauv kev lag luam rau ntau yam khoom siv hluav taws xob.

- European Union (EU): Lub koom haum nom tswv thiab nyiaj txiag ntawm 27 lub teb chaws cov tswv cuab nyob hauv Europe.

- USB-C them cables: USB-C cables, tseem hu ua USB Type-C, yog cov xaim hluav taws xob rov qab tuaj yeem xa ob lub zog thiab cov ntaub ntawv.