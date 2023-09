Apple nthuav tawm tshiab iPhone 15 thiab iPhone 15 Pro ntawm Wonderlust Event

Tsis ntev los no Apple tau tshaj tawm nws qhov tseeb ntxiv rau iPhone kab-up, iPhone 15 thiab iPhone 15 Pro, ntawm nws qhov kev cia siab heev "Wonderlust" tshwm sim hauv California. Nrog rau cov xov tooj tshiab no, Apple kuj tau qhia txog kev hloov kho tshiab Apple Watch Series 9 thiab kev txhim kho Ultra hwm smartwatch.

Ib qho kev hloov pauv tseem ceeb hauv cov qauv iPhone tshiab yog kev hloov ntawm Apple cov tsoos Lightning cable nrog USB-C thev naus laus zis rau kev them nyiaj. Qhov kev hloov pauv no yog tsim los muab cov neeg siv nrog kev yooj yim dua thiab ntau yam kev them nyiaj.

Ntxiv rau qhov no, iPhone 15 thiab iPhone 15 Pro khav theeb txhim kho lub koob yees duab thiab txhim kho cov txheej txheem, cog lus rau cov neeg siv kev txhim kho tseem ceeb ntawm kev yees duab thiab kev ua haujlwm tag nrho.

Lub sijhawm ntawm qhov kev tshwm sim no yog qhov tseem ceeb rau Apple, vim nws ntsib cov teeb meem xws li kev txwv tsis ntev los no rau tsoomfwv cov neeg ua haujlwm hauv Suav teb los ntawm kev siv iPhones. Qhov kev txwv no, nrog rau tam sim no poob rau hauv smartphone xav tau thoob ntiaj teb, nthuav tawm lub sijhawm tseem ceeb rau Apple los ua pov thawj nws txoj kev rov ua haujlwm thiab kev tsim kho tshiab hauv kev lag luam smartphone sib tw.

Nrog rau kev nthuav qhia ntawm iPhone 15 thiab iPhone 15 Pro, Apple lub hom phiaj kom txaus siab rau cov neeg siv khoom nrog nws cov thev naus laus zis tshiab thiab cov yam ntxwv tshiab. Qhov kev tshwm sim Wonderlust ua lub platform rau Apple los qhia txog nws txoj kev mob siab rau kev xa cov kev paub tshwj xeeb rau cov neeg siv.

Zuag qhia tag nrho, Apple cov khoom tshiab tshaj tawm nthuav tawm ua rau muaj kev cia siab zoo rau cov neeg siv, cog lus tias yuav txhim kho kev ua haujlwm thiab kev ua tau zoo hauv ob qho tib si smartphones thiab wearables. Raws li lub tuam txhab thev naus laus zis txuas ntxiv thawb ciam teb ntawm kev tsim kho tshiab, nws tseem yuav pom tias cov kev ntxiv tshiab no yuav ua li cas rau yav tom ntej ntawm Apple ecosystem.

Qhov chaw:

