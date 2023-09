Apple tshaj tawm cov qauv tshiab iPhone thiab muaj peev xwm hloov kho tshiab rau Apple Watch thiab Vision Pro ntawm Keynote Event

By

Apple tau teeb tsa los nthuav tawm nws cov kab tshiab ntawm iPhone qauv thaum nws yuav los tom ntej "Wonderlust" keynote event. Lub tuam txhab thev naus laus zis tau tshaj tawm tias yuav nthuav qhia cov tiam tom ntej ntawm iPhones, suav nrog iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, thiab iPhone 15 Pro Max. Zoo siab heev, Apple tuaj yeem xaiv rau titanium thav duab es tsis txhob stainless hlau rau nws cov qauv "Pro", uas ua rau cov khoom siv sib dua thiab muaj peev xwm ua rau nyias nyias. Txawm hais tias qhov tseeb tshwm sim tseem tsis paub, Apple lub rooj sib tham yuav muab thawj qhov pom ntawm cov qauv tshiab no.

Hauv kev teb rau EU cov cai, Apple tseem xav tias yuav hloov nws qhov chaw nres nkoj Lightning nrog tus qauv USB-C chaw nres nkoj ntau dua. Qhov kev hloov pauv no nthuav tawm lub sijhawm nthuav dav rau Apple los hais txog yuav ua li cas nws npaj mus rau qhov kev hloov pauv no thiab cov neeg siv khoom yuav teb li cas rau qhov kev hloov pauv no.

Nrog rau cov qauv iPhone, Apple tuaj yeem siv sijhawm los qhia txog kev rov ua dua tshiab ntawm Apple Watch. Keeb kwm, lub tuam txhab hloov kho nws cov smartwatch lineup txhua xyoo, txawm hais tias cov ntsiab lus tshwj xeeb nyob ib puag ncig cov peev xwm hloov tshiab rau xyoo no Apple Watch tseem tsawg.

Ntxiv mus, Apple tuaj yeem tham txog Vision Pro thaum lub sijhawm tseem ceeb. Thaum cov ntaub ntawv txwv tsis pub muaj, lub tuam txhab cia siab tias yuav nthuav tawm nws lub mloog pob ntseg virtual, Vision Pro, hauv xyoo tom ntej. Xav txog qhov tseem ceeb ntawm kev saib xyuas los ntawm Apple's iPhone cov xwm txheej, txhua qhov kev nkag siab qhia txog lub zeem muag Pro yuav ua rau muaj kev cia siab rau cov khoom tom ntej no.

Rau cov uas xav mus saib qhov kev tshwm sim, Apple yuav nyob streaming lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm YouTube, qhov chaw uas cov neeg saib tuaj yeem nkag mus rau qhov livestream ncaj qha ntawm nplooj ntawv no. Cov neeg siv Apple TV kuj tuaj yeem koom nrog kev zoo siab los ntawm kev tso lub TV app thiab nrhiav qhov "Apple Special Event" ntu saib cov xwm txheej nyob lossis rov mus saib cov lus tseem ceeb dhau los. Xwb, cov tib neeg uas tsis muaj Apple TV lossis qhov nyiam rau YouTube tuaj yeem tso siab rau Apple Events ntu ntawm Apple lub vev xaib los ua kom muaj kev tshwm sim hauv lawv qhov browser nyiam, suav nrog Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, thiab Google Chrome.

Zuag qhia tag nrho, Apple lub ntsiab lus tseem ceeb tau cog lus tias yuav xa cov lus tshaj tawm zoo siab, nthuav tawm cov qauv iPhone tshiab, muaj peev xwm hloov kho tshiab rau Apple Watch, thiab kev nkag siab rau qhov kev cia siab heev Vision Pro.

Cov Ntsiab Lus:

- Chaw nres nkoj xob laim: Qhov chaw nres nkoj sib txuas uas tsim los ntawm Apple rau nws cov khoom siv txawb.

- USB-C chaw nres nkoj: Cov qauv siv dav siv dav uas ua kom cov ntaub ntawv hloov pauv sai dua thiab muaj peev xwm them nqi.

- Titanium thav duab: Cov txheej txheem tiv thaiv nyob ib puag ncig ntawm cov npoo ntawm iPhone, uas nyob rau hauv rooj plaub no yuav yog tsim los ntawm titanium, muab cov kav ntev thiab muaj peev xwm txo qhov hnyav.

