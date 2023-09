Yuav Ua Li Cas Cia Siab (thiab Tsis Cia Siab) los ntawm Apple's Wonderlust Event

By

Hnub no yog qhov kev cia siab ntawm Apple qhov kev tshwm sim uas lub tuam txhab thev naus laus zis yuav nthuav tawm nws cov tiam tom ntej ntawm iPhones. Thaum muaj cov lus xaiv ntawm lwm cov khoom raug tsim tawm, nws cia siab tias Apple yuav tsom mus rau nws cov iPhones tshiab. Plaub iPhones yuav tsum tau nthuav tawm - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, thiab iPhone 15 Pro Max. Tsis tas li ntawd, lwm yam khoom xws li Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2, thiab AirPods Pro 2nd Generation nrog USB Hom-C chaw nres nkoj tshiab kuj tseem tuaj yeem ua kom pom.

Txawm li cas los xij, muaj qee yam khoom lag luam uas tsis zoo li yuav raug tso tawm hnub no. Ib qho ntawm cov no yog cov lus xaiv iPhone 15 Ultra, uas tau xav tias yuav muaj cov yam ntxwv zoo tshaj qhov Pro variants. Lwm yam khoom uas tej zaum yuav tsis tau nthuav tawm yog Apple Watch X, uas tau xav tias yuav ua kev zoo siab rau 10 xyoo ntawm Apple Watch nrog cov yam ntxwv zoo li MicroLED zaub thiab ntsuas ntshav siab. Nws ntseeg tias Watch X tseem tab tom txhim kho thiab yuav tsis npaj rau qhov kev tshwm sim no.

Kuj tseem muaj cov lus xaiv ntawm M3-powered Macs, suav nrog iMac, MacBook Air, thiab MacBook Pro, tab sis cov khoom siv no tsis xav tias yuav raug tso tawm hmo no. Hloov chaw, cov ntawv ceeb toom qhia tias Apple tuaj yeem qhia lawv thaum Lub Kaum Hli los ntawm kev tshaj tawm xov xwm ntau dua li qhov kev tshwm sim tshwj xeeb.

Raws li rau iPads, M3-powered iPad Pros thiab lub iPad Air 6 tshiab tau hais tias yuav ua haujlwm, tab sis nws tsis zoo li lawv yuav tau nthuav tawm ntawm Wonderlust qhov kev tshwm sim. Cov lus xaiv qhia tias iPad Air 6 tuaj yeem raug tso tawm ntxov li lub hli tom ntej los ntawm kev tshaj tawm xov xwm.

Thaum lub AirPods Pro 2nd Generation tshiab nrog USB Hom-C chaw nres nkoj yuav tsum tau nthuav tawm, yuav tsis muaj qhov hloov pauv tseem ceeb piv rau cov qauv tam sim no. Lwm qhov sib txawv ntawm AirPods, xws li AirPods Pro 3, AirPods Max 2, thiab AirPods 2 nrog USB Hom-C, tsis xav tias yuav tshaj tawm hmo no.

Hauv kev xaus, Apple Wonderlust qhov kev tshwm sim yuav tsum tau tsom mus rau qhov tshiab iPhone lineup, nrog qee yam khoom ntxiv xws li Apple Watch Series 9 thiab AirPods Pro 2nd Generation. Lwm cov khoom rumored xws li iPhone 15 Ultra, Apple Watch X, M3-powered Macs, iPads tshiab, thiab cov qauv AirPods ntxiv tsis zoo li yuav nthuav tawm ntawm qhov kev tshwm sim no.

Cov Ntsiab Lus:

- USB Hom-C chaw nres nkoj: Ib qho txuas thoob ntiaj teb uas tuaj yeem siv rau kev them nyiaj thiab hloov cov ntaub ntawv ntawm ntau yam khoom siv.

- MicroLED zaub: Ib qho cuab yeej siv microscopic LEDs los tsim cov khoom siv siab nrog qhov sib txawv zoo dua thiab siv zog ua haujlwm.

Qhov chaw:

