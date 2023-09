Apple nthuav tawm Apple Watch Series 9 tshiab nrog cov yam ntxwv zoo dua

Apple tau tuav nws qhov kev cia siab ntau hnub no, qhia txog ntau yam khoom kho vajtse tshiab. Qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshwm sim yog qhov nthuav tawm qhov tseeb ntxiv rau lawv cov khoom siv hnav, Apple Watch Series 9.

Lub smartwatch tshiab yog siv los ntawm kev txiav-ntug S9 nti, uas khav theeb 60% nce hauv kev ua tau zoo thiab 30% nrawm dua GPU piv rau nws cov thawj coj. Deidre Caldbeck, tus thawj coj ntawm Apple Watch Cov Khoom Lag Luam, tau hu nws tias yog "lub zog saib nti tseem ceeb tshaj plaws."

Ib qho ntawm cov kev txhim kho tseem ceeb hauv Series 9 yog kev hais kom zoo dua qub, uas tau txhim kho txog li 25%. Qhov kev txhim kho no yuav ua rau lub suab hais lus thiab kev cuam tshuam nrog Siri txawm tias tsis muaj kev sib haum xeeb rau cov neeg siv.

Lub Series 9 nthuav qhia ntau yam tshiab zoo siab. Cov neeg siv tam sim no tuaj yeem nkag mus rau cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv nrog Siri, tso cai rau kev saib xyuas yooj yim ntawm lawv lub cev thiab kev noj qab haus huv. Lwm qhov tshwj xeeb hu ua Lub Npe Teev tso cai rau cov neeg siv sib qhia cov ntaub ntawv tus kheej nrog rau lwm cov neeg siv nyob ze uas tseem muaj Apple Watch Series 9. Tsis tas li ntawd, Ob Chav Tap feature tso cai rau cov neeg siv los tswj lub moos ua haujlwm los ntawm tapping tus ntiv tes xoo thiab ntiv tes xoo ntawm tes lawv hnav. saib.

Apple kuj tau ua ob npaug ntawm qhov ci ntawm cov zaub, ua kom pom kev zoo dua txawm tias nyob hauv lub hnub ci ci. Lwm qhov ua tau zoo ntxiv yog lub peev xwm los ping koj iPhone ncaj qha los ntawm lub moos, ua kom yooj yim nrhiav koj lub xov tooj thaum nws ploj lawm.

Hauv lwm cov xov xwm, tau muaj kev cia siab thiab qhia pom tias qhov tseeb iPhone yuav los nruab nrog USB-C txuas. Thaum qhov no tseem tsis tau lees paub, cov khoom siv saw hlau thiab cov ntaub ntawv tsis ntev los no qhia tias Apple tuaj yeem hloov pauv. Qhov kev hloov pauv no yuav qhib kev them nyiaj sai dua thiab txhim kho kev sib raug zoo nrog lwm cov khoom siv USB-C.

Cov lus tshaj tawm zoo siab no los ntawm Apple qhov kev tshwm sim qhia txog lawv txoj kev mob siab rau kev thawb cov ciam teb ntawm kev siv tshuab, xa cov khoom tshiab uas txhim kho cov neeg siv kev paub.

Qhov chaw:

- Apple Watch Series 9: [insert source]

- USB-C rau iPhone lus xaiv: [insert source]