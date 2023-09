Apple Unveils AirPods Pro (2nd Generation) nrog cov yam ntxwv zoo dua

By

Tsis ntev los no Apple tau tshaj tawm qhov kev tshaj tawm ntawm AirPods Pro (2nd tiam), muaj ntau yam kev hloov kho tshiab thiab kev ua haujlwm zoo dua qub. Tus tshiab AirPods Pro (2nd tiam) tam sim no tuaj nrog MagSafe Charging (USB-C), xa cov suab nrov zoo dua thiab kev paub suab zoo dua.

Raws li Apple, AirPods Pro 2 muab ntau dua ob npaug rau Active Noise Cancellation, nrog rau hom Transparency siab heev. Tsis tas li ntawd, lub spatial audio kev paub tau txhim kho, muab cov neeg siv nrog kev paub ntau dua ntawm lub suab. Txhawm rau kom ua tau zoo dua, AirPods Pro 2 kuj tuaj nrog kev nthuav dav ntawm pob ntseg qhov ntau thiab tsawg.

Ib qho kev hloov tshiab tseem ceeb yog qhov sib ntxiv ntawm USB-C them peev xwm, ua kom yooj yim dua rau cov neeg siv kom them lawv cov khoom siv. Lub AirPods Pro tshiab kuj tau nruab nrog kev txhim kho cov plua plav tiv thaiv, khav theeb IP54 rau ob lub pob ntseg thiab rooj plaub. Qhov no tso cai rau cov neeg siv tau yooj yim coj lawv mus rau lawv qhov kev lom zem sab nraum zoov yam tsis muaj kev txhawj xeeb txog kev puas tsuaj ntawm plua plav.

Tsis tas li ntawd, AirPods Pro (2nd tiam) yuav qhia Lossless Suab nrog Apple Vision Pro. Qhov no tso cai rau ultra-low latency rau lub seamless thiab zoo suab kev paub. Kev sib xyaw ua ke ntawm H2 nti hauv qhov tseeb AirPods Pro thiab Apple Vision Pro, nrog rau kev sib xyaw ua suab nrov wireless, ua rau 20-ntsis, 48 ​​kHz Lossless Suab nrog tsawg lub suab latency.

Apple kuj tau qhia txog qhov muaj nyob rau yav tom ntej ntawm Apple Vision Pro, uas xav tias yuav txhawb nqa lub wireless audio kev paub ntxiv. Cov yam ntxwv yav tom ntej no yuav tso cai rau cov neeg siv kom txaus siab rau qhov kev paub zoo tshaj plaws hauv lub suab wireless hauv kev lag luam, txhim kho kev lom zem, kev ua si, FaceTime hu, thiab lwm yam kev siv suab.

Lub AirPods Pro (2nd tiam) yuav muaj rau kev txiav txim pib hnub no, nrog rau hauv khw muag khoom pib thaum lub Cuaj Hlis 22nd. Nrog rau cov kev hloov kho tshiab thiab kev txhim kho no, AirPods Pro tshiab ( tiam thib 2) lub hom phiaj los muab cov neeg siv nrog kev paub ntau dua thiab tsis muaj suab nrov.

Tau qhov twg los:

- Kua Xov Xwm Tshaj Tawm