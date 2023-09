Tshiab iPhone 15 Lineup Unveiled los ntawm Kua nrog Nqe Txiav rau Irish cov neeg siv

By

Apple tau tshaj tawm nws cov kab tshiab kawg ntawm iPhones thiab smart watches, nrog kev tshaj tawm ntawm iPhone 15 ntau thiab Apple Watch Series 9. Thaum lub tuam txhab thev naus laus zis tau nce tus nqi ntawm nws cov iPhones hauv Asmeskas, Irish cov neeg siv yuav tau txais luv nqi. Lub iPhone 15 Pro pib ntawm € 1,239, tus nqi € 100 txiav los ntawm tus qauv xyoo tas los. Lub iPhone 15 yuav pib ntawm € 979, piv rau € 1,029 ib xyoos dhau los. Lub iPhone 15 Plus kuj tseem muaj nws tus nqi txo rau € 1,129 los ntawm € 1,179.

Apple lub hom phiaj txhawm rau txhim kho tag nrho cov neeg siv kev paub nrog nws cov cuab yeej tshiab, txawm tias muaj kev sib tw los ntawm kev kub ntxhov ntawm kev ua neej nyob tam sim no. Cov iPhones tshiab tau cog lus tias yuav txhim kho kev hu xov tooj zoo, kev yees duab, thiab txais yuav tus qauv USB them chaw nres nkoj. Cov qauv iPhone 15 Pro yuav muaj lub khawm hloov tau yooj yim, thaum iPhone 15 Pro yuav muaj cov qauv tsim titanium ruaj khov thiab muaj lub koob yees duab muaj zog dua.

Lub iPhone 15 ntau yam yuav tau nruab nrog A16 nti, thaum cov qauv Pro yuav tau hloov kho A17 nti. Lub iPhone 15 kuj tau txais kev sib txuas ntawm USB C rau kev them nqi thiab cov ntaub ntawv hloov pauv, ua raws li EU lub sijhawm kawg los ua qauv them nyiaj los ntawm 2024. Tsis tas li ntawd, Apple tau nthuav dav lub peev xwm xwm txheej xwm txheej ceev ntawm iPhone, ntxiv Roadside Assistance ntawm satellite.

Apple kuj tau qhia txog Apple Watch Series 9, uas muaj cov yam ntxwv tswj kev ua haujlwm, ua haujlwm ntawm Siri thov ntawm lub moos nws tus kheej, thiab txhim kho kev koom ua ke nrog HomePod. Lub tuam txhab tseem ua qhov tseem ceeb ntawm kev ruaj ntseg, nrog rau kev siv zog tshem tawm cov yas los ntawm kev ntim khoom, siv 100% cov khoom siv rov ua dua tshiab, thiab tso siab rau cov khoom siv hluav taws xob huv, rov ua dua tshiab.

Qhov chaw:

- PP Foresight kws tshuaj ntsuam Paolo Pascatore

- Apple cov lus tshaj tawm

Cov Ntsiab Lus:

- USB C: Ib qho kev sib txuas ntawm lub npav thoob ntiaj teb uas feem ntau siv rau kev them nyiaj thiab hloov cov ntaub ntawv hauv cov khoom siv hluav taws xob.

- A16 thiab A17 chips: Hais txog cov processors siv hauv Apple li, nrog A17 yog qhov tshiab thiab muaj zog dua.

- Emergency satellite muaj peev xwm: Lub peev xwm ntawm lub cuab yeej txuas rau lub network satellite rau kev sib txuas lus thiab kev pab cuam thaum muaj xwm txheej ceev.