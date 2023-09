Apple xav tias yuav nthuav tawm iPhone 15 nrog USB-C them

Kua tau teem caij tso tawm qhov kev cia siab heev iPhone 15, nrog cov lus xaiv qhia tias nws yuav tso tseg nws lub tswv yim Lightning charger hauv kev pom zoo ntawm USB-C them. Qhov kev txav no yuav tso cai rau kev them nyiaj thoob ntiaj teb thiab txhim kho cov txheej txheem them nyiaj thoob plaws ntau yam khoom siv thiab hom.

Xyoo tas los, European Union tau tshaj tawm txoj cai lij choj uas xav tau cov xov tooj smartphones, ntsiav tshuaj, thiab lwm yam khoom siv me me los txhawb USB-C them los ntawm 2024. Txoj cai lij choj no tsom kom txo cov neeg siv khoom siv thiab cov cables yuav tsum tau ua nrog thaum yuav khoom tshiab, thiab. raws li txhawb kev sib raug zoo ntawm cov cuab yeej tsim los ntawm cov tuam txhab sib txawv.

Txawm hais tias qhov kev hloov pauv no yuav zoo li tseem ceeb rau iPhones, Apple twb tau hloov nws lub iPads thiab MacBooks rau USB-C them. Txawm li cas los xij, lub tuam txhab tau tiv thaiv kev hloov pauv ntawm iPhone. Apple tus lwm thawj coj loj ntawm kev lag luam thoob ntiaj teb, Greg Joswiak, yav dhau los tau hais txog tus nqi thiab kev nthuav dav ntawm Lightning charger tab sis lees paub tias lub tuam txhab yuav ua raws li EU txoj cai.

EU qhov kev txiav txim siab ua raws li nws cov kev siv zog los daws e-khoom pov tseg. Txawm li cas los xij, kev hloov pauv mus rau USB-C chargers tuaj yeem pib tsim ntau e-khoom pov tseg thaum tib neeg tawm lawv cov Lightning cables. Apple yuav zoo li yuav tsum tau tsim kho Lightning cable rov ua haujlwm los txo qhov cuam tshuam ib puag ncig.

Muaj cov laj thawj nyiaj txiag tom qab Apple qhov kev tawm tsam rau qhov kev hloov pauv thiab. Lub Lightning charger tau txais txiaj ntsig zoo ntawm cov nyiaj tau los rau Apple, ob qho tib si los ntawm kev muag Lightning cables thiab cov khoom siv thib peb thiab cov cables uas dhau los ntawm nws qhov kev pab cuam Made For iPhone. Tsiv mus rau USB-C yuav tso tseg qee qhov kev tswj hwm no thiab hloov mus rau qhov qhib thiab thoob ntiaj teb ecosystem.

Nws tseem tsis tau paub meej yog tias qhov hloov pauv mus rau USB-C yuav raug siv thoob plaws txhua tus qauv ntawm iPhone 15 lossis txwv rau cov khoom siv Pro. Txawm li cas los xij, kev hloov pauv mus rau USB-C them nyiaj tsis xav tias yuav yog ib qho kev txhawb siab rau cov neeg siv khoom hloov kho. Ntau lub xov tooj ntawm tes, suav nrog Apple tus kheej iPads thiab MacBooks, twb tau siv USB-C, yog li kev nkag mus rau kev them nyiaj yuav tsum tsis txhob nyuaj lossis kim.

Nyob rau hauv lub sij hawm ntev, universal charging system muaj qhov zoo meej rau cov neeg siv khoom. Qhov kev hloov no tseem yuav ua raws li iPhones nrog kev loj hlob ntawm kev siv USB-C hauv lwm cov khoom siv. Txawm hais tias tej zaum yuav muaj kev cia siab txog qhov muaj peev xwm hloov mus rau wireless charging yav tom ntej, nws tam sim no raug txwv los ntawm kev them nqi qeeb dua piv rau wired charging.

- Lub ntsiab lus ntawm Lightning charger: Ib qho khoom siv hluav taws xob uas tsim los ntawm Apple rau nws cov khoom siv.

- Lub ntsiab lus ntawm USB-C charger: Tus qauv them nyiaj thoob ntiaj teb uas tso cai rau kom them sai dua thiab sib raug zoo thoob plaws ntau yam khoom siv thiab hom.