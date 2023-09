Sab saum toj Dawb thiab Them Nyiaj iPhone Apps hauv Asmeskas

By

Hauv tsab xov xwm no, peb yuav tshawb nrhiav cov dawb thiab them nyiaj iPhone apps hauv Asmeskas. Cov apps no muaj ntau yam nta thiab ua raws li kev nyiam thiab kev xav tau sib txawv.

Ntawm cov saum toj kawg nkaus pub dawb iPhone apps hauv Asmeskas, ib qho tseem ceeb app yog Temu: Khw Zoo li tus neeg nplua nuj. Temu tso cai rau cov neeg siv mus kav khw rau cov khoom kim heev thiab paub txog txoj kev ua neej ntawm billionaire. Lwm qhov nrov app yog YouTube TV, uas muaj ntau yam ntawm cov ntsiab lus streaming rau cov neeg siv kom txaus siab. TikTok, paub txog nws cov yeeb yaj kiab luv luv, kuj ua rau cov npe.

Ntawm qhov tod tes, lub saum toj kawg nkaus them iPhone apps hauv Asmeskas suav nrog Minecraft, qhov kev ua si nrov heev uas tso cai rau cov neeg ua si los tsim lawv lub ntiaj teb. Geometry Dash yog lwm daim ntawv thov them nyiaj uas sib txuas suab paj nruag thiab kev txawj ua si raws li kev ua si. Cov kev ua si uas paub zoo, MONOPOLY, kuj muaj cov qauv digital muaj rau cov neeg siv iPhone.

Lwm cov apps them nyiaj uas ua rau cov npe suav nrog Heads Up!, kev lom zem tog game, thiab Plague Inc., qhov kev ua si simulation kev ua si uas cov neeg ua si tsim thiab txhim kho cov kab mob kom kis tau thiab tshem tawm tib neeg.

Cov apps no muaj ntau yam kev lom zem xaiv, los ntawm kev ua si mus rau kev ua neej nyob. Txawm hais tias koj tab tom nrhiav kev lag luam khoom kim heev lossis kev ua si ntxim nyiam ua si, muaj cov kev xaiv muaj nyob hauv App Store.

Qhov chaw:

- Temu: Khw zoo li ib tus neeg nplua nuj, Temu

- YouTube TV, Google LLC

- TikTok, TikTok Ltd

- Minecraft, Mojang

- Geometry Dash, RobTop Games AB

- MONOPOLY, Marmalade Game Studio

- Tau taub hau!, Warner Bros.

- Plague Inc., Ndemic Creations

