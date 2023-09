Apple nthuav tawm tshiab Apple Watch Ultra 2 nrog cov yam ntxwv ntxim nyiam

By

Apple, lub tuam txhab thev naus laus zis, tau tshaj tawm nws qhov tseeb ntxiv rau Apple Watch series nrog kev tshaj tawm ntawm Apple Watch Ultra 2. Lub smartwatch tshiab no khav theeb lub roj teeb zoo kawg li txog 36 teev ntawm kev them nqi ib zaug. Ntxiv mus, nyob rau hauv lub hwj chim qis, lub roj teeb lub neej txuas mus rau ib qho impressive 72 teev.

Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm Apple Watch Ultra 2 yog lub ntsej muag tshwj xeeb hu ua 'modular ultra' uas Apple tau tsim tshwj xeeb rau cov cuab yeej no. Tsis tas li ntawd, lub smartwatch los nruab nrog S9 nti, muab kev ua tau zoo thiab kev ua haujlwm zoo.

Nrog tus nqi pib ntawm $ 799 (₹66,200), Apple Watch Ultra 2 muaj ntau yam ntawm cov haujlwm tshiab thiab nta. Thaum lub sijhawm nthuav tawm, Apple kuj tau tshaj tawm tseem ceeb txog cov khoom siv hauv lawv cov khoom. Lub tuam txhab tau tshaj tawm tias lawv yuav tsis koom nrog cov tawv nqaij rau hauv ib qho ntawm lawv cov khoom Apple tshiab. Tsis tas li ntawd, Apple tau hais txog nws txoj kev cog lus rau kev ruaj khov los ntawm kev hais tias Apple Watch Series 9 yog lawv thawj cov khoom siv nruab nrab carbon. Tsiv mus tom ntej, tag nrho Apple watch manufacturing yuav raug siv los ntawm hluav taws xob huv.

Apple kuj tau tshaj tawm Series 9 Watch tshiab, uas khav theeb lub processor muaj zog dua. Daim ntawv tshaj tawm no ua ntej qhov kev cia siab heev tshaj tawm ntawm iPhone 15, xav tias yuav muaj cov chaw nres nkoj them nyiaj tshiab, txhim kho lub koob yees duab, thiab cov nqi siab dua rau cov qauv hwm. Hais txog kev ua haujlwm, Series 9 Saib tam sim no suav nrog qhov tshwj xeeb hu ua "ob npaug kais." Los ntawm tapping lawv tus ntiv tes xoo thiab ntiv tes ua ke ob zaug, cov neeg siv tuaj yeem ua ntau yam haujlwm yam tsis tas yuav kov lub moos.

Thaum lub sijhawm tshwm sim, Apple Tus Thawj Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm, Jeff Williams, tau piav qhia tias "ob chav kais" feature siv tshuab kev kawm txhawm rau txheeb xyuas cov kev hloov pauv hauv cov ntshav ntws thaum tus neeg siv kais lawv cov ntiv tes ua ke. Qhov kev nce qib no tso cai rau cov neeg siv koom nrog lwm yam dej num, xws li taug kev aub lossis tuav lub khob kas fes, thaum tseem cuam tshuam nrog lawv lub smartwatch.

Tsis tas li ntawd, Apple CEO Tim Cook tau tshaj tawm tias lub tuam txhab tseem nyob hauv txoj hauv kev los tso tawm nws Lub Zeem Muag Pro sib xyaw-kev muaj tiag lub mloog pob ntseg thaum ntxov 2024. Cov khoom lag luam xav tau siab xav muab cov neeg siv nrog kev paub dhau los thiab hloov pauv kev muaj tiag.

Zuag qhia tag nrho, Apple cov ntawv tshaj tawm tshiab tau nthuav tawm lawv txoj kev mob siab rau kev tsim kho tshiab, kev ruaj khov, thiab kev paub siv neeg siv. Lub Apple Watch Ultra 2 thiab Series 9 Saib, nrog rau lub Vision Pro lub mloog pob ntseg yav tom ntej, ua kom pom Apple txoj kev mob siab rau thawb cov ciam teb thev naus laus zis thiab muab cov khoom lag luam txiav rau lawv cov neeg siv khoom.

(Faj seeb: Kab lus no yog raws li cov ntaub ntawv los ntawm ntau qhov chaw.)

Qhov chaw:

- Tsis qhia npe. (2023, Cuaj Hlis 12). Apple nthuav tawm tshiab Apple Watch Ultra 2 nrog cov yam ntxwv ntxim nyiam. Nyob Mint.

- Tsis qhia npe. (2023, Cuaj Hlis 12). Apple Watch Series 9 Debuts nrog kev ua haujlwm zoo dua. Nyob Mint.