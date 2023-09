Apple nthuav tawm lub iPhone 15 nrog USB-C Chaw nres nkoj thiab txhim kho lub koob yees duab System

By

Apple nyuam qhuav nthuav tawm nws cov xov tooj tshiab kawg, iPhone 15 thiab iPhone 15 Plus, thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws yog suav nrog USB-C chaw nres nkoj. Qhov no yog ib qho kev tawm mus los ntawm Apple tus tswv ntawm Lightning connector, raws li lub tuam txhab hloov mus ua raws li cov cai European Union yav tom ntej. Lub iPhone 15 pib ntawm $ 799 rau 128GB qauv, thaum iPhone 15 Plus pib ntawm $ 899 rau tib lub peev xwm.

Txawm hais tias tus qauv tsim ntawm lub xyoo no iPhones zoo ib yam li iPhone 14, muaj cov kev txhim kho tseem ceeb. Tag nrho cov qauv tam sim no muaj lub Dynamic Island, cov ntsiav tshuaj zoo li tus txiav tawm hauv iPhone 14 Pro thiab Pro Max. Nws muaj txoj hauv kev tshiab los saib cov ntawv ceeb toom thiab cuam tshuam nrog cov apps. Tsis tas li ntawd, iPhone 15 khav theeb OLED Super Retina zaub muaj peev xwm ua kom pom cov ntsiab lus Dolby Vision nrog lub ci ci ntawm 1,600 nits. Lub ncov ci ntsa iab ntawm cov zaub no nce mus txog 2,000 nits hauv tshav ntuj, uas yog ob npaug ntawm nws cov thawj coj.

Qhov tseem ceeb tshaj plaws hloov kho rau iPhone 15 yog nws lub koob yees duab system. Lub koob yees duab tseem ceeb tau hloov kho mus rau 48 megapixels los ntawm yav dhau los 12 megapixels pom hauv iPhone 14. Lub xov tooj kuj tseem muaj 12-megapixel telephoto lens thiab txhim kho rau hom duab. Cov neeg siv tsis tas yuav hloov pauv mus rau hom portrait, thiab muaj kev txhim kho rau hmo ntuj, Live Photos, thiab hom kev ua.

Hauv iPhone 15, Apple tau hloov kho lub chipset rau A16, tib lub processor siv hauv xyoo tas los iPhone 14 Pro qauv. Lub tuam txhab cog lus txhua hnub roj teeb lub neej, ua tsaug rau lub roj teeb loj dua. Lub iPhone 15 kuj suav nrog lub cim thib ob ntawm ultra-wideband nti rau kev txhim kho kev sib txuas thiab kev pom tseeb hauv Nrhiav Kuv.

Ib sab ntawm iPhone 15, Apple tab tom nthuav tawm Apple Watch Series 9 tshiab, uas muaj cov nti hloov kho tshiab nrog kev txhim kho GPU kev ua tau zoo thiab lub cim thib ob ultra-wideband nti. Lub moos kuj qhia txog qhov "tswj ob npaug" thiab ntau dua.

Qhov chaw:

lub Verge