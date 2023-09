Apple AirPods Pro txhawb nqa USB-C them

By

Apple tau lees paub tias Apple AirPods Pro yav tom ntej yuav muaj USB-C them nyiaj. Cov lus tshaj tawm tau tshaj tawm ntawm Apple's Wonderlust Event, qhov twg lub tuam txhab kuj tau nthuav tawm cov ntaub ntawv tshiab rau AirPods Pro. Qhov thib peb tiam AirPods Pros rooj plaub yuav tsis tsuas yog txhawb USB-C them, tab sis kuj MagSafe them.

Hmoov tsis zoo, rau cov neeg uas tsuas yog xav yuav cov ntaub ntawv cais, nws zoo li qhov kev xaiv yuav tsis muaj. USB-C them yuav suav nrog tag nrho tus nqi ntawm $ 249 rau AirPods Pro.

Ib cag ntawm USB-C kev sib raug zoo, cov neeg siv tuaj yeem tos ntsoov rau lwm yam xws li hloov suab thiab tshem tawm suab nrov. Tsis tas li ntawd, ib qho nqi ntawm AirPods Pro xav tias yuav muab kwv yees li rau teev ntawm lub roj teeb lub neej.

Lub AirPods Pro tau teem sijhawm tso tawm rau lub Cuaj Hlis 22nd, muab cov neeg siv khoom siv lub suab wireless nrog kev ua haujlwm zoo dua qub thiab yooj yim dua.

Yog xav paub ntxiv txog cov lus tshaj tawm hauv Apple's Wonderlust Event, IGN tau muab cov lus qhia dav dav ntawm txhua yam xov xwm loj thiab cov ntsiab lus tseem ceeb.

