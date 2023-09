Andrew Flintoff rov qab mus rau Cricket tom qab sab saum toj iav tsoo

Andrew Flintoff, yav dhau los ntaus pob ncaws pob thiab tus tshaj tawm ntawm Top Gear, tau rov qab los rau kab civliv tom qab txhawb kev raug mob hauv kev sib tsoo ceev thaum ua yeeb yaj kiab. Qhov xwm txheej tshwm sim ntawm Dunsfold Park Aerodrome hauv Surrey, qhov chaw Flintoff tau tsav peb lub log Morgan Super 3 ntawm 130mph. Nws raug mob ntawm lub ntsej muag thiab cov tav tav tab sis tau zoo lawm.

Flintoff, uas tau so haujlwm los ntawm kab civliv hauv xyoo 2009, tam sim no ua haujlwm tsis tau them tus kws pab tswv yim nrog Askiv cov txiv neej pab pawg thaum lawv One-Day International series tawm tsam New Zealand. Nws tau pom thawj qhov kev xyaum ua haujlwm hauv kev npaj rau thawj qhov kev sib tw ntawm Cardiff's Sophia Gardens. Pom cov nti ntawm nws lub ntsej muag thiab daim kab xev ntawm nws lub qhov ntswg tau pom tau.

Flintoff txoj kev koom tes nrog Top Gear tau xaus, nrog nws qhov kev txiav txim siab tawm tom qab kev sib tsoo. Qhov no tsis yog nws thawj zaug kev huam yuaj ntawm cov yeeb yam, raws li yav tas los nws tau tsoo mus rau hauv lub khw muag khoom thiab poob ntawm ib tug trike ntawm high speeds. BBC tau tso tseg ib ntus kev ua yeeb yaj kiab rau qhov yeeb yam thiab yuav tshuaj xyuas kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb.

Hais txog qhov kev sib tsoo, ib qhov chaw ze ntawm Flintoff tau hais tias nws muaj kev xav thiab lub cev cuam tshuam los ntawm qhov xwm txheej. Yav dhau los Tus Thawj Coj Tus Thawj Coj Tus Thawj Coj Angela Rippon tau qhia txog nws txoj kev khuv leej, sau tseg tias cov neeg nthuav qhia tsis yog tus kws tsav tsheb thiab feem ntau hais kom ua cov haujlwm nyuaj.

Txawm hais tias tsis koom nrog pab pawg rau lub ntiaj teb khob yav tom ntej hauv Is Nrias teb, Flintoff rov qab mus rau kab civliv yog qhov kev txhim kho zoo rau cov kiv cua thiab kev ua kis las. Nws qhov kev paub dhau los thiab kev txawj ntse yuav ua rau muaj txiaj ntsig zoo rau Askiv pab pawg thaum lawv sib tw tawm tsam New Zealand.

Qhov chaw:

- Philip Brown / Popperfoto ntawm Getty Images

- Lub Sijhawm

– Lub Hnub