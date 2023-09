Picross e Games Nrhiav Lub Neej Tshiab ntawm Nintendo Hloov

Tag nrho cuaj qhov kev ua si hauv Picross e series, thawj zaug tso tawm ntawm 3DS, thaum kawg ua lawv txoj hauv kev mus rau Nintendo Hloov. Cov kev ua si tsis muaj rau kev yuav khoom txij li lub Peb Hlis thaum 3DS eShop kaw. Txawm li cas los xij, tam sim no tus tsim tawm Jupiter tau tshaj tawm tias thawj qhov kev ua si hauv koob, Picross S +, yuav raug tso tawm ntawm Hloov xyoo tom ntej.

Picross S + yuav muaj rau £ 3.99 (lossis € 5 / $ 5 rau cov neeg nyeem hauv lwm cheeb tsam), thaum qhov seem Picross e games yuav raug muab ua cov ntsiab lus ntxiv ntawm tib tus nqi.

Picross e series tau pib tawm thaum xyoo 2011 thiab 2018. Txawm li cas los xij, qhov kev ua si kawg hauv koob, Picross e9, tsuas yog tso tawm hauv Nyij Pooj, ua rau cov kiv cua sab nraud ntawm Nyij Pooj xav kom thaum kawg tau nkag mus rau qhov kev ua si.

Qhov kev txav no coj Picross e games rau Nintendo Hloov yuav zoo li me ntsis convoluted, tab sis nws ua kom ntseeg tau tias cov kev ua si nyiam no tsis ploj mus rau qhov tsis meej. Video Game History Foundation tau kwv yees tias 87 feem pua ​​​​ntawm cov kev ua si tso tawm ua ntej 2010 tam sim no tsis muaj. Nrog rau qhov no hauv siab, nws yog qhov tseeb tias kev khaws cia cov kev ua si no thiab ua rau lawv nkag mus rau cov neeg tuaj saib tshiab yog qhov tseem ceeb rau lawv lub neej ntev hauv keeb kwm kev ua si.

Picross S + cim qhov kev txhawb siab zoo siab rau Picross e series thiab muab cov kiv cua kom txaus siab rau cov kev lom zem uas muaj kev lom zem ntxiv dua. Nrog rau cov lus cog tseg ntawm cov ntsiab lus ntxiv yuav tuaj, lub neej yav tom ntej zoo li ci ntsa iab rau cov kiv cua ntawm no nrov franchise.

Qhov chaw:

- Nintendo Lub Neej