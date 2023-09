Thaum Ntxov Apple Black Friday Deals: Yuav Ua Li Cas Cia Siab thiab Nrhiav Tau Lawv

Lub caij so haujlwm tsuas yog nyob ib ncig ntawm lub ces kaum, thiab qhov ntawd txhais tau hais tias nws yog lub sijhawm los pib xav txog koj cov khoom noj hnub so. Rau cov neeg nyiam siv thev naus laus zis thiab Apple cov kiv cua, Dub Friday yog lub sijhawm zoo tshaj plaws los tuav qee qhov kev cog lus zoo ntawm Apple cov khoom. Thaum cov kev muag khoom Black Friday tseem yog ob peb lub lis piam tam sim ntawd, thaum ntxov Apple Black Friday deals twb pib dov.

Thaum nws los txog rau Dub Friday deals, tech gadgets yeej ib txwm muaj npe nrov, thiab Apple cov khoom siv tsis muaj qhov tshwj xeeb. Thaum Apple tsis tshua muaj kev txo nqi ntawm lawv tus kheej cov khoom, muaj ntau qhov kev pom zoo kom pom yog tias koj paub qhov twg los saib. Los ntawm Apple Watches mus rau AirPods, MacBooks, thiab ntau dua, koj tuaj yeem txuag tau ntxov ntawm gadgets rau txhua tus ntawm koj daim ntawv teev npe.

Raws li John Thompson, Tus Txiv Neej Kev Noj Qab Haus Huv Gear thiab Kev Lag Luam Tus Thawj Coj, qee cov khoom lag luam kom saib xyuas lub caij so no suav nrog AirPods Pro (2nd Gen), Apple Watch Series 8, AirPods Max, thiab Apple Watch Ultra. Cov khoom no tau nyob rau hauv kev ua lag luam rau ntau tshaj ib xyoos tam sim no, thiab nrog cov tshiab Apple tso rau lub qab ntug, tej zaum yuav muaj ib co surprises luv nqi.

Thaum nws los txog rau smartwatches, Apple cov kev xaiv seamlessly integrate rau hauv koj iOS no ecosystem. Qhov kawg poob los ntawm lub hom, Apple Watch Series 8, los nrog ntau yam kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb. Yog tias koj tab tom nrhiav kev xaiv nyiaj txiag ntau dua, Apple Watch SE (1st Gen thiab 2nd Gen) muab cov haujlwm zoo sib xws ntawm tus nqi qis.

Thaum nws los txog rau lub mloog pob ntseg wireless, AirPods los ntawm Apple yog qhov kev xaiv nrov. Lub AirPods Pro thiab AirPods Max muab lub suab zoo tshaj plaws, thaum tus qauv AirPods (2nd Gen) yog qhov kev xaiv pheej yig dua. Yog tias koj tab tom nrhiav ob lub pob ntseg rau lub gym lossis kev mus ncig, muaj AirPod qauv kom haum koj cov kev xav tau.

Apple's iPads kuj tsim nyog xav txog thaum lub sijhawm muag khoom Dub Friday. Lub iPad Air thiab iPad Mini yog cov kev taug kev thiab kev mus ncig ua si uas muaj kev txav mus los thiab yooj yim. Lub iPad (9th Gen) yog qhov kev xaiv nyiaj txiag ntau dua uas tseem muab tag nrho cov yam ntxwv koj xav tau hauv lub ntsiav tshuaj.

Yog tias koj nyob hauv khw rau lub laptop tshiab, Apple's MacBook lineup muaj ntau yam kev xaiv. Tsis ntev los no tau tso tawm MacBook Cua thiab 2020 MacBook Cua tam sim no ntawm lawv tus nqi qis tshaj plaws. Thaum MacBook Pro deals tsis zoo li tam sim no, nws muaj peev xwm hais tias peb yuav pom cov luv nqi zoo dua los ze rau Dub Friday.

Tsis txhob hnov ​​​​qab txog Apple accessories! Pairing koj Apple li nrog cov khoom siv zoo tuaj yeem txhim kho lawv txoj haujlwm. Xav txog kom tau txais lub xov tooj tshiab lossis MagSafe cable, uas ib txwm tuaj yeem ua ke. AirTags kuj yog ib qho khoom siv zoo rau cov neeg uas nquag tso lawv cov khoom. Yog tias koj nyiam ib yam dab tsi nrog cov xim pop, Beats Fit Pro muaj ntau yam kev xaiv uas piv rau Apple lub pob ntseg.

Txog seb Apple puas yuav muaj nws tus kheej Black Friday muag, nws tseem tsis paub meej. Yav dhau los, lub hom phiaj tsuas yog muab cov luv nqi ntawm cov khoom plig. Txawm li cas los xij, nws ib txwm tsim nyog ua qhov muag rau txhua qhov kev tshaj tawm los ntawm Apple.

Thaum nws los txog rau nrhiav qhov zoo tshaj plaws Apple deals, nws yog ib qho tseem ceeb mus kav khw. Txawm hais tias Apple nws tus kheej yuav tsis muaj kev txo nqi ntawm nws cov khoom, lwm cov khw muag khoom feem ntau ua. Khaws lub qhov muag ntawm cov khw muag khoom hauv online, cov khw muag khoom, thiab cov khw muag khoom siv thev naus laus zis rau qhov zoo tshaj plaws deals.

Dub Friday yog lub sijhawm zoo los ua kom tau qee qhov txiaj ntsig zoo ntawm Apple cov khoom siv. Txawm hais tias koj nyob hauv kev ua lag luam rau lub smartwatch tshiab, wireless earbuds, ntsiav tshuaj, lossis lub laptop, muaj ntau qhov kev cog lus thaum ntxov los ua kom zoo dua. Pib npaj koj cov hnub so mus yuav khoom tam sim no thiab npaj txhij los snag qhov zoo tshaj plaws deals thaum lub official Black Friday muag ntaus.

